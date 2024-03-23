Штати підтверджують причетність ІДІЛ до теракту в «Крокусі» – ЗМІ

Зазначається, що США не мають причин сумніватися у цих заявах

Сполучені Штати завчасно надали Росії розвіддані про ймовірний теракт

Дані американської розвідки вказують на вірогідність заяви угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ), яке взяло на себе відповідальності за теракт у концертному залі «Крокус» у Підмосков’ї. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє CBS News.

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«Посадовець США розповів CBS News, що Сполучені Штати мають розвідувальні дані, які підтверджують заяви ІДІЛ про взяття на себе відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США не мають причин сумніватися у цих заявах.

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Співрозмовник видання також підтвердив, що Сполучені Штати завчасно надали Росії розвіддані про ймовірний теракт.

Як раніше стало відомо, внаслідок теракту загинуло щонайменше 40 людей, поранених понад 100. Про це повідомляє ФСБ та губернатор Московської області Андрій Воробйов

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна».

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.