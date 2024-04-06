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Генсек НАТО припустив, що Україні доведеться йти на компроміси з Росією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Генсек НАТО припустив, що Україні доведеться йти на компроміси з Росією
Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО повинні підтримувати Україну протягом багатьох років
фото: Zhang Cheng

Єнс Столтенберг зауважив, що військова підтримка (Ред. – для України) є життєво важливою для відсічі російських сил

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допустив, що зрештою Україні доведеться піти на поступки у війні з Росією. Про це повідомляє BBC.

«Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію», – зазначив Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг зауважив, що військова підтримка (Ред. – для України) є життєво важливою для відсічі російських сил та примусу російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації українських земель.

Водночас генеральний секретар НАТО допустив, що Україна, можливо, у загальному підсумку, також повинна буде піти на поступки.

«Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів», – заявив Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг наголосив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що «справжній мир» буде досягнутий тоді, коли «Україна переможе».

Нагадаємо, що головною причиною затримки із ухваленням Конгресом США допомоги для України є політика ізоляціонізму, якої дотримується впливова частина республіканців. Про це в інтерв'ю Forbes заявив експосол США в ЄС Гордон Сондленд, який навесні 2024-го року зареєструвався як лобіст України у Вашингтоні.

Теги: НАТО США війна росія Україна Єнс Столтенберг

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