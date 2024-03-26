Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок

Лукашенко поставив під сумнів твердження Кремля та пропаганди щодо відступу підозрюваних у скоєнні теракту до України

Білоруський диктатор заявив, що нападники на «Крокус Сіті» не могли проникнути до Білорусі через посилений безпековий режим

Нападники на «Крокус Сіті» під Москвою пішли на ділянку українсько-російського кордону, бо не могли проникнути до Білорусі. Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко в рамках зустрічі із журналістами, пише «Белта».

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«Вони не могли піти до Білорусі. Їхні куратори – вони розуміли, що до Білорусі заходити не можна. Тому що в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений безпековий режим, так і в нас», – заявив він.

За словами Лукашенка, було задіяно сили МВС, виставлено пости на дорогах, у тому числі з Росією, «залучалися сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців».

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«Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону», – наголосив диктатор.

Олександр Лукашенко своїми словами поставив під сумнів твердження Кремля та російської пропаганди щодо того, що учасники нападу на «Крокус Сіті Холлі» нібито з самого початку готувалися до відступу в Україну. «Усіх тих, хто стріляв і вбивав людей, знайдено і затримано, вони рухалися в бік України, де з українського боку було підготоване «вікно» для переходу кордону», – заявив російський диктатор Путін через 20 годин після теракту під Москвою

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.