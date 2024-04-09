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Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
ЄС й надалі чинитиме тиск на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою
фото з відкритих джерел

Наступний санкційний пакет включатиме широкий перелік обмежувальних заходів з сильним акцентом на боротьбу з обходом

Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

«Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів з сильним акцентом на боротьбу з обходом – наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти», – сказав Домбровскіс.

Посадовець зауважив, що ЄС також шукає спосіб зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

«З погляду ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями», – додав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії також наголосив, що ЄС й надалі чинитиме тиск на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не знаходилися.

«Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал», – зауважив він.

Нагадаємо, санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для РФ. Санкційна ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно. Від цього страждає російська оборонна промисловість.

Як повідомлялося, найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції.

До слова, російські компанії використовують криптовалюту, щоб обходити санкції при купівлі товарів подвійно призначення, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання.

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Теги: санкції Європейський союз росія

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