Молдова та США обговорили відновлення України

Молдова готова прийняти у себе компанії, які беруть участь у відновленні України, щоб полегшити їхній доступ

Сьогодні президентка Молдови Майя Санду зустрілася зі спеціальним представником США з відновлення економіки України Пенні Прітцкер. Сторони обговорили роль Кишинева у допомозі Києву. Про це повідомляє адміністрація президента Молдови.

«Обговорення було зосереджено на ролі, яку може зіграти Республіка Молдова у процесі оновлення України», – йдеться у повідомленні.

Президентка зазначила, що сучасні та безпечні автомобільні та залізниці на території Молдови можуть полегшити сполучення між Україною та Румунією та іншими членами Європейського Союзу, стимулюючи регіональну торгівлю та економіку Молдови.

«Більш того, наша країна (Ред. – Молдова) готова прийняти у себе компанії, які беруть участь у відновленні України, щоб полегшити їхній доступ та подальші інвестиції в сусідню країну», – сказала Санду.

Нагадаємо, що раніше до Держбюджету України надійшло $118 мільйонів на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).