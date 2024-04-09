Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у РФ майже втричі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у РФ майже втричі
Виторг компанії збільшився на 10%, що демонструє найвищі темпи зростання за останні роки
фото з відкритих джерел

Компанія «Вімм-Білль-Данн» у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,8 млрд рублів

Компанія «Вімм-Білль-Данн» (ВБД), що об'єднує молочні активи PepsiCo у РФ, у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,8 млрд рублів, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Виторг збільшився на 10% до 128,8 млрд рублів зі 117,17 млрд рублів. Це найвищі темпи зростання за останні роки.

Валовий прибуток підвищився до 40,8 млрд рублів з 34,5 млрд рублів рік тому, прибуток від продажів – до 11,3 млрд рублів з 7,5 млрд рублів відповідно.

Ще одна «дочка» PepsiCo – «ПепсіКо Холдінгс» (виробництво безалкогольних напоїв) знизила чистий прибуток до 34,578 млрд рублів з 36,79 млрд рублів роком раніше, але показала високі темпи зростання виручки – на 12,1% до 209,183 млрд рублів проти 186,556 млрд рублів у 2022 році.

Прибуток від продажів компанії підвищився до 45 млрд рублів з 44,9 млрд рублів, валовий прибуток – до 99,4 млрд рублів проти 93,5 млрд рублів.

Нагадаємо, американська компанія-виробник продуктів та напоїв PepsiCo запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом у Росії. Потужність виробництва планується 60 000 тонн на рік. Ще п'ять ліній будуть заспускати пізніше.

Нагадаємо, серед виробників їжі та напоїв найбільше прибутку у країні-агресорці за 2023 рік отримала компанія PepsiCo (США) – понад $4,6 млрд. Ця компанія володіє багатьма відомими брендами, зокрема Pepsi, 7UP, Mirinda, «Садочок», Sandora, «Слов'яночка», «Чудо», Lays, «ХрусTeam», Doritos, Cheetos, «Агуша», Evervess, Aqua Minerale, «Марійка».

Американська компанія PepsiCo почала свою роботу на території РФ та СРСР досить давно. 1974 року в Новоросійську вона відкрила свій завод із виробництва газованих напоїв і досі продовжує функціонувати на території агресора. Крім цього, компанія цинічно використовує для заробітку у Росії оригінальні українські бренди «Садочок» і Sandora.

До слова, лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку.

Читайте також:

Теги: росія бізнес США гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі ані голова НКРЕКП Тарасюк, ані жоден інший член Нацкомісії публічних коментарів на рахунок намірів розподілити понад 22 млрд грн на користь звинувачених у розкраданнях газових компаній поки не надали
СБУ вивчає схему фінансування газовиків на суму у понад 20 млрд грн і роль у ній глави НКРЕКП Тарасюка
5 квiтня, 09:11
Іран готує можливий напад на Ізраїль
Підготовка Ізраїлю до ймовірної атаки Ірану, вибухи у Росії: головне за ніч
5 квiтня, 06:00
Легкомоторний літак типу Сessna ймовірно атакував завод у Татарстані
Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
4 квiтня, 01:06
Російські терористи вже перевершили всіх у розмірі своїх злочинів
ІДІЛ проти «русского міра». Чи є між ними різниця?
29 березня, 21:58
Міст у 1970-х роках та після руйнації в 2024 році
Обвал мосту у Балтиморі викликав шок всього світу: фото до та після трагедії
29 березня, 11:16
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
24 березня, 04:21
Доброволець легіону «Свобода России» визнав, що у їхньому розпорядженні є різна техніка українського виробництва.
Російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю
21 березня, 16:34
РДК показав російських військових, яких вдалося захопити в полон
Російські добровольці полонили понад два десятки окупантів (відео)
16 березня, 11:59
Атака на Донеччину: є загиблі та поранені
Атака на Донеччину: є загиблі та поранені
10 березня, 13:53

Бізнес

Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у РФ майже втричі
Дочірня компанія PepsiCo примножила прибутки у РФ майже втричі
Виробник крабових паличок, який був спонсором війни, продасть бізнес у РФ – ЗМІ
Виробник крабових паличок, який був спонсором війни, продасть бізнес у РФ – ЗМІ
Ціна на імпортні томати знову зросла: аналітики оцінили тенденцію
Ціна на імпортні томати знову зросла: аналітики оцінили тенденцію
Гетманцев пригрозив власникам тютюнових кіосків
Гетманцев пригрозив власникам тютюнових кіосків
Приватбанк призупинить операції з картками на сім годин
Приватбанк призупинить операції з картками на сім годин
«Нова пошта» скасувала оплату за одну зі своїх послуг
«Нова пошта» скасувала оплату за одну зі своїх послуг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
13K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
7442
США передали Україні трофейну іранську зброю
7216
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
6506
Прорив дамби в Орську: росіяни знайшли незвичайних винуватців (відео)
5134
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Новини

На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Сьогодні, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua