Виторг компанії збільшився на 10%, що демонструє найвищі темпи зростання за останні роки

Компанія «Вімм-Білль-Данн» у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,8 млрд рублів

Компанія «Вімм-Білль-Данн» (ВБД), що об'єднує молочні активи PepsiCo у РФ, у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,8 млрд рублів, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Виторг збільшився на 10% до 128,8 млрд рублів зі 117,17 млрд рублів. Це найвищі темпи зростання за останні роки.

Валовий прибуток підвищився до 40,8 млрд рублів з 34,5 млрд рублів рік тому, прибуток від продажів – до 11,3 млрд рублів з 7,5 млрд рублів відповідно.

Ще одна «дочка» PepsiCo – «ПепсіКо Холдінгс» (виробництво безалкогольних напоїв) знизила чистий прибуток до 34,578 млрд рублів з 36,79 млрд рублів роком раніше, але показала високі темпи зростання виручки – на 12,1% до 209,183 млрд рублів проти 186,556 млрд рублів у 2022 році.

Прибуток від продажів компанії підвищився до 45 млрд рублів з 44,9 млрд рублів, валовий прибуток – до 99,4 млрд рублів проти 93,5 млрд рублів.

Нагадаємо, американська компанія-виробник продуктів та напоїв PepsiCo запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом у Росії. Потужність виробництва планується 60 000 тонн на рік. Ще п'ять ліній будуть заспускати пізніше.

Нагадаємо, серед виробників їжі та напоїв найбільше прибутку у країні-агресорці за 2023 рік отримала компанія PepsiCo (США) – понад $4,6 млрд. Ця компанія володіє багатьма відомими брендами, зокрема Pepsi, 7UP, Mirinda, «Садочок», Sandora, «Слов'яночка», «Чудо», Lays, «ХрусTeam», Doritos, Cheetos, «Агуша», Evervess, Aqua Minerale, «Марійка».

Американська компанія PepsiCo почала свою роботу на території РФ та СРСР досить давно. 1974 року в Новоросійську вона відкрила свій завод із виробництва газованих напоїв і досі продовжує функціонувати на території агресора. Крім цього, компанія цинічно використовує для заробітку у Росії оригінальні українські бренди «Садочок» і Sandora.

До слова, лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку.