Фонд держмайна отримав підсанкційні активи російського пропагандиста Кисельова

В управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ «Клуб Сковорода» та ТОВ «Промо.Юей

Фонд державного майна отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали російському журналісту Дмитру Кисельову. Про це повідомив глава фонду Віталій Коваль.

«В управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ «Клуб Сковорода» та ТОВ «Промо.Юей», – повідомив він.

Коваль нагадав, що 4 березня Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи пропагандиста на користь держави.

Також до санкційного майна додалась компанія «Атлантіс – ПАК Україна», дочірнє підприємство ПрАТ «Пентопак», яке нещодавно було передано в управління Фонду. Кінцевий бенефіціарний власник – громадянка РФ.

Крім того, серед нових санкційних активів – ринок на Херсонщині, який належав місцевому сепаратисту Георгію Кальонову.

Зазначимо, Дмитро Кисельов є російським телеведучим та пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

З початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ до України Кисельов продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії Росії шляхом поширення пропаганди Кремля. Проти Кисельова в Україні діють персональні санкції до 2033 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

100% частки Кисельова в ТОВ «Клуб Сковороди», Київ;

30,95% частки в ТОВ «Промо.Юей», Київ;

будинок площею загальною 151,1 кв. м і земельну ділянку у Коктебелі, Крим;

автомобіль марки Land Rover 2002 року випуску, причіп.

До слова, російського пропагандиста, генерального директора російського державного інформагентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова з 17 лютого 2022 року включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.