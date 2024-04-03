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WP: США попереджали Росію про підготовку теракту в «Крокус Сіті Хол»

Наталія Порощук
glavcom.ua
WP: США попереджали Росію про підготовку теракту в «Крокус Сіті Хол»
22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина
фото: Roman Denisov/TASS

Другою можливою метою терористів була синагога у Москві

Сполучені Штати Америки попереджали Росію про підготовку теракту в Москві. До того ж про те, що це відбудеться саме у «Крокус Сіті Хол». Про це повідомляє The Washington Post.

Видання, посилаючись на американських чиновників, зазначає, що більш ніж за два тижні Москві повідомили, що цей концертний майданчик є потенційною метою терористів.

«Це порушує нові питання про те, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів щодо захисту місця, де бойовики вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю», – пише медіа.

Видання пише, що другою можливою метою була синагога у Москві. Уже наступного дня після попередження Федеральна служба безпеки РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків «Ісламської держави» на синагогу в столиці.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Теги: США росія теракт

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