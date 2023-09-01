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США вперше запровадили санкції проти індійських фірм через війну в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США вперше запровадили санкції проти індійських фірм через війну в Україні
Активи були заморожені через можливі торговельні зв'язки з російською алмазною компанією АЛРОСА
фото: Volynnews

Сполучені Штати заморозили десятки мільйонів двох індійських алмазних компаній

США отримали звернення від Індії з проханням розблокувати $26 млн, які належать, як мінімум, двом індійським алмазним компаніям. Подробиці розповідає Reuters.

У публікації йдеться, що, за словами індійських джерел, ці активи були заморожені через можливі торговельні зв'язки з російською алмазною компанією АЛРОСА.

Повідомляється, що Управління контролю за іноземними активами ще на початку поточного року заморозило гроші. Таку заяву зробили два джерела, які працюють в уряді та побажали залишитися нерозкритими. Це перший випадок, коли Сполучені Штати карають індійські фірми за зв'язок із бізнесом із РФ, щодо якого діють санкції.

Підставою для заморожування коштів стали спроби неназваних індійських компаній в ОАЕ здійснити купівлю алмазної сировини. У публікації зазначили, що не вдалося визначити, перераховувалися гроші компанії АЛРОСА чи іншому одержувачу.

Зазначається, що вжиті США обмежувальні заходи спричинили активне обговорення ситуації в індійській владі, яка розуміє, чому виникла дана проблема.

Reuters нагадує, компанія АЛРОСА є найбільшим світовим виробником необроблених алмазів. Своєю чергою, індійські потужності для обробки алмазів та експорту діамантів – найбільші у світі. Минулого фінансового року обсяг індійського експорту діамантів перевищив $22 млрд.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. PepsiCo збільшила свої доходи у РФ у перший рік повномасштабного вторгнення, а податків до бюджету РФ було сплачено на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб.). Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора $2,5 млрд, податків сплачено на понад $93 млн.

Теги: росія США санкції гроші Індія

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