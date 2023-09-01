США вперше запровадили санкції проти індійських фірм через війну в Україні

Активи були заморожені через можливі торговельні зв'язки з російською алмазною компанією АЛРОСА

Сполучені Штати заморозили десятки мільйонів двох індійських алмазних компаній

США отримали звернення від Індії з проханням розблокувати $26 млн, які належать, як мінімум, двом індійським алмазним компаніям. Подробиці розповідає Reuters.

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У публікації йдеться, що, за словами індійських джерел, ці активи були заморожені через можливі торговельні зв'язки з російською алмазною компанією АЛРОСА.

Повідомляється, що Управління контролю за іноземними активами ще на початку поточного року заморозило гроші. Таку заяву зробили два джерела, які працюють в уряді та побажали залишитися нерозкритими. Це перший випадок, коли Сполучені Штати карають індійські фірми за зв'язок із бізнесом із РФ, щодо якого діють санкції.

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Підставою для заморожування коштів стали спроби неназваних індійських компаній в ОАЕ здійснити купівлю алмазної сировини. У публікації зазначили, що не вдалося визначити, перераховувалися гроші компанії АЛРОСА чи іншому одержувачу.

Зазначається, що вжиті США обмежувальні заходи спричинили активне обговорення ситуації в індійській владі, яка розуміє, чому виникла дана проблема.

Reuters нагадує, компанія АЛРОСА є найбільшим світовим виробником необроблених алмазів. Своєю чергою, індійські потужності для обробки алмазів та експорту діамантів – найбільші у світі. Минулого фінансового року обсяг індійського експорту діамантів перевищив $22 млрд.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. PepsiCo збільшила свої доходи у РФ у перший рік повномасштабного вторгнення, а податків до бюджету РФ було сплачено на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб.). Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора $2,5 млрд, податків сплачено на понад $93 млн.