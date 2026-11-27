Росія та США продовжили переговори щодо експорту дизелю, однак про нафту й танкери подробиць не розкрили

Міністерство енергетики Росії продовжило контакти з американською стороною стосовно реалізації домовленостей про постачання російського дизельного пального на світові ринки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву віцепрем’єра РФ.

«Вони в контакті з американським Міненерго», – зазначив Новак у відповідь на запитання про ситуацію з дизельною угодою.

Водночас російський посадовець не уточнив, яких результатів вдалося досягти під час контактів між енергетичними відомствами двох країн. Також він не повідомив про терміни початку постачання російського пального.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін за підсумками переговорів домовилися про постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Для реалізації цієї домовленості Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка передбачила призупинення дії окремих санкцій проти Росії та дозволила країні-агресорці розпочати експортні поставки дизелю.