Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

НАЗК внесло дві корпорації до списку міжнародних спонсорів війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАЗК внесло дві корпорації до списку міжнародних спонсорів війни
PepsiCo збільшила свої доходи в РФ у перший рік повномасштабного вторгнення
колаж: ukraews.com

На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ «Марс», як і  PepsiCo, публікує оголошення про набір нового персоналу

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в рф, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки», – йдеться у повідомленні НАЗК.

Перша компанія, PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов’яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» тощо.

Компанія працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ.

PepsiCo збільшила свої доходи в РФ у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг ТОВ «Пепсико Холдинг» за 2022 рік виросла до $ 2,59 млрд (або 176,5 млрд руб.) зокрема, чистий прибуток виріс на 333% до $ 525 млн, порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету РФ було сплачено на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб.).

У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Проте, у серпні 2022 року виробництво напоїв «7Up» та «Mirinda» під брендами «Evervess» та «Frustyle» відновилося. У березні 2023 року, відновилося виробництво напою «Pepsi» під брендами «Evervess» (вищий ціновий сегмент) та «Любимый» (нижчий ціновий сегмент). Крім того, PepsiCo запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою «российский подарок» на заміну попереднім продуктам. Компанія також продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів: чипси, снеки та молочні продукти. За інформацією зі ЗМІ, чипси Lay’s компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.

На відсутність щирих намірів покидати російський ринок вказує також те, що на кар’єрній сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій в рф. Створюючи робочі місця іноземні компанії звільняють кремль від тягаря виплат по безробіттю та пов’язаних із цим соціальних проблем.

Друга компанія, Mars, також виробляє харчові продукти, відома шоколадними батончиками, але виробляє й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, консервовані соуси. Основні торгові марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Також корпорації належить серія торгових марок Wrigley.

Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора $2,5 млрд, створила понад 6 тис. робочих місць та має на території росії 10 фабрик.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії. «Будь-який прибуток від російського бізнесу буде використаний на гуманітарні цілі. Компанія не буде імпортувати та експортувати продукцію», – йшлося в офіційній заяві компанії.

Проте, фабрики продовжують працювати в Росії зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком. Виторг ТОВ «Марс» за 2022 рік виросла до $2,45 млрд (або 176,5 млрд руб.), чистий прибуток виріс на 59% до $377 млн (або 27,2 млрд руб.), податків сплачено до бюджету РФ на понад $93 млн (або 6,76 млрд руб.).

На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ «Марс», як і  PepsiCo, публікує оголошення про набір нового персоналу (понад 100 актуальних вакансій).

Раніше повідомлялося, що НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії.

Теги: росія податки бізнес ринок продукти НАЗК харчування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

НАЗК внесло дві корпорації до списку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло дві корпорації до списку міжнародних спонсорів війни
Гарпок очікує від «Енергоатому» на виплату боргів у вересні – директор
Гарпок очікує від «Енергоатому» на виплату боргів у вересні – директор
Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог
Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог
«Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів
«Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів
«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року
«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Малинова криза в Україні: фермери у розпачі і не збирають урожай
Малинова криза в Україні: фермери у розпачі і не збирають урожай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
19K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
9215
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
9171
Зеленський повідомив, чи піде на другий строк, якщо вибори-2024 відбудуться
8754
«Мертвий чи живий?»: Журналісти розшукали таємні знаки на могилі Пригожина
7657
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту