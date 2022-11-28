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Мер Будапешта: Мені соромно, що Угорщину сприймають як проросійську країну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Будапешта: Мені соромно, що Угорщину сприймають як проросійську країну
Глава Будапешта: «Угорщина опинилася на хибному боці у цій війні»
фото з відкритих джерел

Карачонь зазначив, що в Угорщині діє дуже ефективна урядова пропаганда, яка поширює російські фейки

Угорський уряд позиціонує себе як друга Росії, у той час як угорці є переважно проукраїнськими. Про це заявив мер Будапешта Гергей Корачонь в інтерв’ю «Європейській правді».

Корачонь зазначив, що в Угорщині діє дуже ефективна урядова пропаганда, яка поширює також російські фейки. Через це є люди, які вірять, що за всім, що відбувається в Україні, стоїть Америка.

«Насправді угорське суспільство – дуже розділене, до того ж перебуває під значним впливом угорської урядової пропаганди. Уряд Орбана намагається представити, ніби він – єдиний представник народу Угорщини, але це не так. Мабуть, у жодній країні уряд не є точно таким, як народ», – зазначив Карачонь.

Мер Будапешта зазначив, що риторика угорського уряду хибна. Але крім того, що Угорщина опинилася на хибному боці у цій війні – вона також не отримує від цього жодних економічних здобутків. Росія продає їй енергоресурси дорожче, ніж решті світу.

«Тож ми політично помиляємося, і економічно програємо... Я не хочу недооцінювати той факт, що такі думки є (що Угорщина проросійська – «Главком»), навіть якщо вони є у меншості. І мені соромно від того, що моя держава має у світі такий вигляд, ніби ми на одному боці з Росією», – додав посадовець.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

Від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом. 

Також нещодавно Орбан потрапив спровокував скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

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Теги: росія окупанти війна Угорщина Україна

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