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Угорщина відмовилась тренувати українських військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина відмовилась тренувати українських військових
фото з відкритих джерел

Манцер: «Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру»

Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території. Про це він написав у Facebook.

«Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині – ні. Ми сказали «ні». Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру», – написав Менцер.

Угорщина відмовилась тренувати українських військових фото 1

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

Від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом. 

Також нещодавно Орбан потрапив спровокував скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

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Теги: Україна окупанти росія війна Угорщина

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