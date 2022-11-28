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Чи підтримає Угорщина вступ двох нових членів до НАТО? Орбан зняв інтригу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи підтримає Угорщина вступ двох нових членів до НАТО? Орбан зняв інтригу
Угорщина залишалася єдиною країною, крім Туреччини, яка е схвалювала розширення НАТО
фото: Shutterstock

Орбан: «Уряд вже ухвалив рішення, і ми проінформували про це і Фінляндію, і Швецію»

Угорщина підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан журналістам на брифінгу в Словаччині, пише Bloomberg.  

«Щодо питання про НАТО, я можу вам сказати, що уряд вже ухвалив рішення, і ми проінформували про це і Фінляндію, і Швецію», – заявив Орбан.

Угорщина залишалася єдиною країною, крім Туреччини, яка ще не схвалила розширення НАТО.

Наразі єдиною перешкодою для вступу двох скандинавських країн до альянсу залишається Туреччина. Очікується, що глава турецького МЗС зустрінеться з колегами з Фінляндії та Швеції щодо членства держав у НАТО 29 листопада. При цьому МЗС Фінляндії стурбоване тим, що теракт, що стався в Стамбулі, може негативно вплинути на ухвалення рішення про ратифікацію договору з боку Туреччини – Анкара звинуватила у вибуху на Істікляль курдів. А саме «курдське питання» стало каменем спотикання з відносинами між Швецією, Фінляндією та Туреччиною.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

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Теги: Віктор Орбан Фінляндія НАТО Угорщина

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