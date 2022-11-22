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Скандал із шарфом Орбана: МЗС викликає угорського посла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із шарфом Орбана: МЗС викликає угорського посла
Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території
скрін з відео

Речник МЗС: «Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин»

Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла у зв’язку із скандалом пов’язаним з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном, який прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана», – йдеться в повідомленні.

Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у конфуз через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У МЗС Румунії у відповідь на такий інцидент передали послу Угорщини у Бухаресті «тверде несхвалення» вчинку Орбана і заявили, що це розбігається з продемонстрованою Угорщиною раніше політикою відкритості і співпраці.

Терміном «Велика Угорщина» позначають землі, які раніше входили до Угорського Королівства і які країна втратила згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року. Договір був підписаний між державами – переможцями у Першій світовій війні та Угорщиною, яка програла війну.

Крім того, Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

До відома, від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом. 

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Теги: МЗС Угорщина посол Віктор Орбан Україна

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