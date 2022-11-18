Орбан знову проти виділення допомоги Україні: Угорщина має альтернативу

ЄС пропонує підтримку України на €18 млрд

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод. Про це повідомляє Portfolio.

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Орбан запропонував країнам-членам ЄС подивитися, скільки коштів вони хочуть виділити на діяльність в Україні, і розподілити їх між собою у «справедливий та пропорційний» спосіб.

«Зазначену суму, 60-70 млрд форинтів (€147-172 млн) на рік, Угорщина виділятиме з національного бюджету в межах двосторонньої угоди з Україною, – пояснив Орбан.

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«Угорщина заявила, що підтримуватиме український народ, але не готова ставити інтереси України вище своїх власних», – додав він.

Відмова угорського уряду від механізму спільних запозичень останніми днями зазнала гострої критики з боку низки провідних західноєвропейських політиків. Разом з тим, окреслення можливості прямої бюджетної підтримки з боку Угорщини є принципово новим елементом у політиці уряду щодо підтримки України.

На останньому засіданні уряду глава адміністрації Орбана Гергей Гуйяш натякнув, що Угорщина готова підтримати Україну фінансово, але виступає проти спільних запозичень з ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до €18 млрд на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року. Однак Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.

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Після цього уряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі €18 млрд наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета.