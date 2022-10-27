Вашингтон змушений переглянути обмеження цін на російську нафту, – Bloomberg

Обмеження нафтових цін для Росії все ще розробляються

Американські чиновники були змушені переглянути у бік підвищення заплановану стелю цін на російську нафту, оскільки з деякими країнами не було знайдено консенсусу. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, США та Європейський Союз вдадуться до м'якших обмежень – з вищою ціною, ніж передбачалося. Причому в цьому братимуть участь лише країни G7, Австралія, Південна Корея, а також, можливо, Нова Зеландія та Норвегія. Водночас найважливіші торговельні партнери Росії – Індія та Китай – не вдаватимуться до обмежувальних заходів.

Згідно з попереднім планом, обмеження ціни передбачалося на рівні 40-60 доларів за барель з тенденцією до нижчої межі.

Проте зараз, за даними Bloomberg, посадовці обговорюють верхню межу цього діапазону – й навіть вищу ціну. При цьому деякі з них визнають, що це дасть кремлю змогу й надалі отримувати значні доходи від продажу нафти.

Утім, як зазначається, обмеження нафтових цін для Росії все ще розробляються.

Очікується, що верхня межа ціни буде оголошена до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС щодо страхування, брокерських послуг та фінансової допомоги, пов'язані з транспортуванням російської нафти міжнародним клієнтам.

Нагадаємо, 19 жовтня президент США Джо Байден доручив міністерству енергетики виставити на продаж 15 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, а також підготуватися до додаткових продажів у найближчі місяці для стабілізації цін на пальне.

Також раніше члени організації експортерів нафти ОПЕК+ погодилися скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу. Президент США Джо Байден назвав рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти недалекоглядним, оскільки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Росії в Україну.