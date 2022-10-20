США продовжать продаж нафти із запасів. Оголошено ще одне рішення

ОПЕК+ оголосило про скорочення квоти на видобуток на 2 млн барелів на добу

США загалом продадуть 180 млн барелів для боротьби з високими цінами на паливо

Президент США Джо Байден у середу оголосив про рішення звільнити в грудні ще 15 млн барелів нафти зі стратегічного запасу країни (SPR) і попередив, що надалі може продовжити такі кроки для зниження цін на енергоносії.

«Міністерство енергетики звільнить ще 15 млн барелів із стратегічного нафтового запасу, збільшивши таким чином раніше заявлений обсяг у грудні», - сказав він, виступаючи у Білому домі.

Байден додав, що «найближчими місяцями такий крок можна буде повторити, якщо в цьому буде необхідність».

Рішення Білого дому було невдовзі після оголошення ОПЕК+ про скорочення квоти на видобуток на 2 млн барелів на добу.

Associated Press із посиланням на заяву саудівського МЗС повідомляло, що американська сторона закликала Саудівську Аравію відкласти реалізацію рішення ОПЕК+ про скорочення квот на нафтовидобуток. Агентство зазначало, що відстрочка навіть на місяць могла зменшити ризик зростання цін на пальне у США.

Президент США Джо Байден назвав рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти недалекоглядним, оскільки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Росії в Україну.

Раніше 19 жовтня міністерство енергетики США вже виставило на продаж 15 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. Дані обсяги стали останнім випуском SPR у рамках озвученого у березні плану з реалізації 180 млн барелів для боротьби з високими цінами на паливо та нівелювання ефекту від перебоїв у постачанні.