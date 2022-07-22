  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. Росіяни лишаться без популярних марок цигарок
рус
    Економіка

    Росіяни лишаться без популярних марок цигарок

    Росіяни лишаться без популярних марок цигарок
    фото з відкритих джерел

    Тютюновий гігант Philip Morris планує піти з РФ

    Один з найбільших тютюнових виробників Philip Morris International – виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos вирішив піти з російського ринку до кінця 2022 року. Про це заявив генеральний директор компанії Яцек Ольчак в інтерв'ю Bloomberg.

    За його словами, згорнути бізнес – це «досить складний процес», завершити його компанія зможе до кінця року.

    Ольчак додав, що російський ринок для Philip Morris сьомий за величиною, а частка продукції тютюнової компанії на російському ринку становить 27%. PMI у березні заявила, що призупинить інвестиції в Росії та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.

    PMI – один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку: компанія виробляє сигарети марок Marlboro, L&M, Parliament та інших, системи нагрівання тютюну Iqos та альтернативні системи доставки нікотину.

    При цьому, Marlboro - найпопулярніша марка сигарет у світі.

    Тим часом, п’ять фабрик Philip Morris International забезпечують поставки тютюнових виробів в Україну через тимчасову зупинку виробництва компанії поблизу Харкова.

    Нагадаємо, раніше велика тютюнова компанія оголосила про зупинку своєї діяльності на території Росії. British American Tobacco офіційно повідомили про свій відхід з РФ.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти санкції війна тютюнові вироби Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни лишаться без популярних марок цигарок