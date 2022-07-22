Росіяни лишаться без популярних марок цигарок

Тютюновий гігант Philip Morris планує піти з РФ

Один з найбільших тютюнових виробників Philip Morris International – виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos вирішив піти з російського ринку до кінця 2022 року. Про це заявив генеральний директор компанії Яцек Ольчак в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, згорнути бізнес – це «досить складний процес», завершити його компанія зможе до кінця року.

Ольчак додав, що російський ринок для Philip Morris сьомий за величиною, а частка продукції тютюнової компанії на російському ринку становить 27%. PMI у березні заявила, що призупинить інвестиції в Росії та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.

PMI – один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку: компанія виробляє сигарети марок Marlboro, L&M, Parliament та інших, системи нагрівання тютюну Iqos та альтернативні системи доставки нікотину.

При цьому, Marlboro - найпопулярніша марка сигарет у світі.

Тим часом, п’ять фабрик Philip Morris International забезпечують поставки тютюнових виробів в Україну через тимчасову зупинку виробництва компанії поблизу Харкова.

Нагадаємо, раніше велика тютюнова компанія оголосила про зупинку своєї діяльності на території Росії. British American Tobacco офіційно повідомили про свій відхід з РФ.