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Витвори мистецтва все частіше стають заставою у банках – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Витвори мистецтва все частіше стають заставою у банках – Bloomberg
Арт-кредитування цікаве не лише позичальникам, його також активно розвивають самі банки
фото із відкритих джерел

Продажі витворів мистецтва сповільнилися, але кредитування під заставу дорогих картин у великих банках США зросло

Картини відомих художників все частіше виступають забезпеченням за кредитами, що вигідно не тільки позичальникам, які можуть як і раніше тримати картини у себе вдома, там і банкам, оскільки предмети мистецтва не схильні до щоденних коливань цін. Про це пише Bloomberg.

Продаж творів мистецтва у Сполучених Штатах суттєво сповільнився: обсяг продажів на великих травневих аукціонах у Нью-Йорку впав приблизно на 23% порівняно з роком раніше.

На цьому фоні колекціонери перестали продавати свої картини та скульптури, натомість почавши використовувати їх як забезпечення за кредитами.

Так, за даними видання, твори мистецтва, наприклад, полотна Пабло Пікассо та Клода Моне, стають запорукою кредитів для ремонту маєтку, купівлі спортивної франшизи, сплати податків та залучення капіталу. Серед інших цілей – розлучення та банкрутство, тож інтерес до арт-кредитування нескінченний, зазначив Філіп Хоффман, засновник компанії The Fine Art Group.

Кредити під предмети мистецтва працюють як кредитні лінії і доступні лише багатим людям, враховуючи характер застави. І що більше колекція, то гнучкіші умови надає такому позичальнику банк. Щоб отримати право на арт-кредит у Bank of America та Citigroup, колекція має коштувати щонайменше $10 млн.

Bank of America зазвичай пропонує кредит у розмірі 50% вартості колекції, при цьому вартість кожного предмета повинна становити не менше ніж $100 тис. (у Citi цей поріг вищий за $200 тис.). Терміни кредитування становлять від одного до трьох років з можливістю продовження, при цьому клієнти можуть зберігати свої експонати вдома, якщо вони на території США.

«Навіть в умовах більш високих ставок люди беруть кредити на предмети мистецтва замість того, щоб продавати їх зі знижкою або продавати акції», – сказав Дрю Вотсон, голова відділу послуг з роботи з мистецтвом у Bank of America.

Арт-кредитування цікаве не лише позичальникам, його також активно розвивають самі банки. Хоча точного розміру ринку не визначено, за оцінками Deloitte, у 2024 році обсяг виданих кредитів під заставу творів мистецтва може перевищити $36 млрд, порівняно з $29-$34 млрд минулого року.

На відміну від акцій, предмети мистецтва не схильні до щоденних коливань і оцінюються щорічно, кажуть банкіри. «Ми не питаємо щодня, якою є вартість вашого Енді Уорхола», – зазначає Кеті Лінгл, керівник відділу кредитних рішень у США в JPMorgan.За даними Deloitte, п'ять років тому обсяг таких кредитів становив від $20,3 до $23,6 млрд.

До слова, картину художника Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» продали за $300 000 на аукціоні Goldens у Києві. Цей продаж встановив новий рекорд для сучасного українського мистецтва.Початкова оцінка картини становила $150 тис. – 200 тис., але остаточна вартість сягнула $300 тис. Роботу «Зійшов місяць над Дніпром» продали з приватної колекції. Новий власник, громадянин США, вирішив залишитися анонімним, він особисто подякував художнику за придбану роботу.

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Теги: кредит економіка банк мистецтво картина розлучення

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