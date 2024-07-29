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Власниками мережі мікрокредитних організацій виявилися громадяни РФ: розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Власниками мережі мікрокредитних організацій виявилися громадяни РФ: розслідування
У травні 2022 року НБУ видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами – такими, як «Просто Позика» чи «Тайм Кредит»
колаж: radiosvoboda.org

Андрій Манучаров, якому належить «Просто Позика»,  є громадянином Російської Федерації з 2014 року

Журналісти дослідили одну з мереж мікрокредитних організацій, яка працює по всій Україні. І з'ясували, що її власниками є подружжя громадян з Російської Федерації, а їхній син – депутат від «Єдиної Росії» в окупованому Криму, який підтримує вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту радіо Свобода «Схеми».

Це, крім загрози національній безпеці, порушує пряму заборону Національного банку України.

«Просто Позика» – фірма, заснована у 2014-му році, з більше ніж 30 філіями по всій Україні – від Волині до Дніпропетровської області. Та з мільйонними доходами. «Просто Позика» пропонує кредити від 2 до 50 тис. грн. Готівкою та з обслуговуванням вдома.

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний – Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%.

«Схеми» з'ясували, що Андрій Манучаров є громадянином Російської Федерації з 2014 року. До цього він очолював в Україні державне об'єднання «Укрморпорт», маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.
Одразу після реєстрації фірми «Просто Позика», у 2014 році Манучаров отримав у Криму паспорт громадянина Росії. Про це свідчать дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером.

Власниками мережі мікрокредитних організацій виявилися громадяни РФ: <a href=розслідування фото 1" width="700" height="467">

Також Манучаров почав працювати на держслужбі вже у РФ – радником генерального директора «Росморпорту» – федерального підприємства РФ, яке оперує всіма морськими портами країни-агресора.

Після анексії Криму він неодноразово відвідував Київ, про що свідчать дані авіаперельотів, які є у розпорядженні журналістів. Про нього часто писали ЗМІ окупованого Криму.

Син Манучарова – Іван, почав політичну кар'єру. Він депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії «Єдина Росія». Очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку.

Манучаров-молодший відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у квітні 2022 року Іван створив Telegram-канал і назвав його «Манучаров Крым Z». І часто пише там про допомогу російським окупантам.

Наталія, дружина Андрія Манучарова, також отримала громадянство Російської Федерації у 2014-му році. Та зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою «Тайм Кредит», яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

У травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам РФ управляти небанківськими фінансовими установами – такими, як «Просто Позика» чи «Тайм Кредит».

«Фактично ця постанова каже про те, що росіяни не мають права володіти часткою в фінансових небанківських компаніях, натомість мають призначити замість себе довірену особу», – каже шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб» Руслан Чорний.

Відповідно до постанови, кредитна організація мала призначити довірену особу, а її кандидатуру – мав затвердити Нацбанк.

Журналісти «Схем» звернулись до Нацбанку за поясненнями. Там повідомили, що «Просто Позика» і «Тайм Кредит» не зверталися до них щодо призначення довіреної особи. Адже для державного регулятора в офіційних документах подружжя Манучарових – громадяни України.

Навесні 2024 року Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності вищевказаним компаніям. Термін дії – необмежений.

Як повідомлялося, в Україні у 2023 році було укладено понад 8 млн мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.

Як зазначається, кількість мікрокредитних договорів (один з основних видів мікрофінансування, що полягає у видачі невеликих кредитів людям, які не мають доступу до традиційного банкінгу з різних причин - «Главком) минулого року склала 8 244 855. Суми та кількість мікропозик (програма  кредитування на невелику суму і короткий термін.- «Главком) стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення.

В середньому, українці брали близько 700 тис. мікрокредитів на місяць торік.

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Теги: кредит розслідування громадянство

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