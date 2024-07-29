Росія пожирає сама себе

Зараз Путін намагається підтримати темпи повзучого наступу усім, що є під рукою

Росії ресурсів катастрофічно бракує для всього

Переведення Росії на воєнні рамки, підігрівання суспільних агресивних настроїв, що на першому етапі війни проти України дало несподіваний ефект росту, дуже швидко привело до зворотних наслідків та грозить закінчитися економічною стагнацією, катастрофічним підривом обороноздатності, глибокою політичною кризою. Росія у перенапруженні пожирає сама себе.

Ресурсів катастрофічно бракує для всього. Системні багаторічні проблеми переростають у кризи і грозять катастрофою. Насичення частини населення, що зайняті військовими і військово-промисловими цілями, грошима підігріло споживацький попит, який за відсутності достатньої кількості товарів розкрутив маховик інфляції. Відтак Центробанк Росії змушений був вкотре одразу аж на дві позиції підняти облікову ставку.

Перегріта економіка, насичена оборонними замовленнями, якій прогнозували бурхливий ріст, почала давати збої.

За найоптимістичнішими прогнозами економіка наступного року пригальмує ріст практично до нуля, інфляція майже вдвічі перевищить прогнозовану, а доступ до імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися. Це офіційний прогноз Центробанку. Після оптимістичного 2023 року, коли економіка виросла поряд з кризовим 2022 на 3,6% та очікування подібних параметрів і у 2024-му, у наступні роки прогнозується сповільнення економіки у 7-8 разів. Відтак, обнулиться ріст інвестицій та капітальних вкладень. Від стрімкої інфляції почнуть страждати домогосподарства.

Стрімке падіння народжуваності, яке викликає занепокоєння і офіційної влади, лише поглибиться. Брак людських ресурсів, які влада аврально перенаправляє на війну, не дозволяють очікувати вирішення проблеми у майбутньому.

Повзучий наступ на Донбасі дається Росії дуже важкою ціною. Пабліки переповнені зверненнями військових, яких в обманний спосіб заставили підписати контракт і одразу кинули у м’ясні штурми. Роздвоєння інформаційного простору на офіційний переможно-реляційний, в якому Росія щодня приростає сантиметрами територій і суспільного, де у приватних каналах солдати розповідають про безнадійні м’ясні штурми – підриває офіційну картину світу. Бажаючих «наказати хохлів» ще вдосталь, а от тих, хто готовий це робити навіть за великі гроші катастрофічно бракує.

Щоб зняти загрозу підриву довіри до офіційної пропаганди Держдума ухвалила законодавчі зміни, якими фактично забороняється солдатам на фронті користуватися смартфонами. Офіційне покарання – арешт рішенням командира на 10-20 діб. Фактично це буде «яма» з приниженнями, побоями і квиток на м'ясний штурм в один бік.

Зараз Путін намагається підтримати темпи повзучого наступу усім, що є під рукою: від щойно законтрактованих, до недолікованих поранених та стратегічних резервів. Що робитиме країна після того, як ці резерви будуть повністю знищені, схоже ніхто не знає. Сподіваються на традиційне «авось» або на те, що якщо наступ захлинеться, зіграє ставка на замороження війни чи черговий виток ядерного шантажу.

Єдиною точкою росту залишається шестикратне (порівняно з довоєнним 2020-м роком) збільшення державних видатків на розширення кладовищ. Лише у 2023 році ці видатки зросли вдвічі поряд з першим роком спецоперації. «Наступальний» 2024-рік обіцяє побити всі рекорди смертності після Другої світової війни.

Однак ще більшою проблемою є доставити тіло до кладовища. Тисячі російських солдатів гниють на полях битв, їх ніхто роками не забирає, навіть на так званих звільнених територій. Немає тіл, немає і проблем із виплатами. Збір на пакети для тіл перевершив у пошуковиках інші дефіцитні на фронті позиції.

А оскільки Путін декларує, що не збирається зупинятися, за нинішніх темпів просування Росії потрібно ще мінімум п’ять років для повного захоплення чотирьох областей при прогнозованих втратах у 1,5 млн осіб. Враховуючи те, що Росія втратила на війні в Україні вбитими та покаліченими вже близько півмільйона, виправити демографічну кризу буде неможливо.

Тим часом чорні лебеді, а то й прогнозовані проблеми накривають Росію одна за одною. За пів року з першого січня у Росії вигоріло 5,9 млн гектарів лісу, що більше ніж, приміром, вся територія Хорватії (5,6 млн).

Найбільше постраждали території автономних національних федеральних суб’єктів. В Якутії згоріли 2 млн гектарів. Надзвичайно постраждала і Бурятія. Цьогоріч через лісові пожежі режим надзвичайного стану вводився у десяти регіонах. За останні роки кількість працівників лісової охорони скоротилася у 10 разів. Лісових пожеж гасити нічим і нікому.

Країну накрили масові блекаути. Цілі регіони під час спеки періодично опиняються без електрики і води. До перебоїв з електропостачанням додається відсутність інтернету та мобільного зв’язку. Причина – катастрофічне зношення критичної та енергетичної інфраструктури. Без відсутності коштів на модернізацію Росію чекає нова хвиля житлово-господарського апокаліпсиса взимку 2024-2025 років.

Колапс авіаційного транспорту фактично «розірвав» транспортне сполучення всередині країни. Спроба обходити санкції, штампувати репліки деталей перетворили перельоти російськими авіалініями у російську рулетку. З початку війни кількість технічних інцидентів на літаках Sukhoi Superjet (вітчизняному літаку, виготовленому на 100% з імпортних деталей) зросла більше, ніж удвічі. Зі 134 у 2021 році до 289 у 2023-му. Причому минулого року кількість інцидентів зросла аж на 59%.

Загалом перегрів Росії відчувається в усьому. За недостатності ресурсів і одержимості у недосяжних цілях система продовжує самогубно пожирати саму себе…