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Raiffeisen Bank скоротив кількість послуг у Росії через тиск ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Raiffeisen Bank скоротив кількість послуг у Росії через тиск ЄС
Банк призупинив відкриття нових брокерських рахунків для росіян
фото з відкритих джерел

Raiffeisen Bank International почав виконувати розпорядження Європейського центрального банку про суттєве скорочення бізнесу в Росії

Російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International (RBI) повідомив, що тимчасово призупинив відкриття нових брокерських рахунків для фізосіб у зв'язку з вимогою європейського регулятора скоротити присутність групи в Росії. Про це пише Reuters.

«У зв'язку з приписом Європейського центрального банку на адресу групи RBI змушений поступово знизити обсяг операцій на російському ринку. На цьому етапі ми ухвалили рішення з 26 липня 2024 року тимчасово призупинити відкриття нових брокерських рахунків для роздрібних інвесторів», – йдеться в повідомленні банку.

Рахунки, які уже відкриті, і далі обслуговуватимуться у звичайному режимі.

Брокерські рахунки надають доступ до торгової платформи, через яку можна здійснювати операції з фінансовими інструментами (акціями, облігаціями). Брокер – це посередник між інвестором і ринком, який виконує заявки клієнта.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Як повідомлялося, Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

До слова, влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

Також австрійський Raiffeisen Bank International у листопаді минулого року заявив, що не збирається виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор банку Йоганн Штробль. За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

Раніше стало відомо, що громадяни РФ з 10 червня не зможуть робити платежі в доларах через російський підрозділ банку Raiffeisen Bank. Обмеження виникли через зміни вимог банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

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Теги: росіяни росія банк санкції

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