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Пенсії, тарифи на комуналку та виплати ВПО: що змінилося з 1 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пенсії, тарифи на комуналку та виплати ВПО: що змінилося з 1 серпня
У серпні 2024 року ціни на електроенергію, газ та воду залишаться незмінними
фото: glavcom.ua

З 1 серпня деякі категорії громадян більше не зможуть отримати відстрочку від мобілізації

У серпні 2024 року деякі пенсіонери отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності України. Натомість для вимушених переселенців жодних змін у виплатах не відбудеться. Також деякі категорії громадян втратять відстрочку від мобілізації.

Зміст:

  1. Грошові виплати до Дня Незалежності
  2. Надбавки до пенсій
  3. Виплати ВПО
  4. Субсидії
  5. Тарифи на комуналку
  6. Деякі громадяни втратять відстрочку від мобілізації

Грошові виплати до Дня Незалежності

Деякі категорії громадян до Дня незалежності України, яке відзначається 24 серпня, отримають виплату від держави. Про це повідомляв Пенсійний фонд України.

Механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

  • Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення.
  • Ветеранам війни, які проходять службу/працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу/працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу/не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Заява на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заявку у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Надбавки до пенсій

З 1 серпня пенсіонери отримають надбавки до пенсії за віком. Зокрема це стосується 70-річний у кого виплати в сумі не перевищують 10 340,35 грн (це показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій 2020 року).

Надбавки:

  • пенсіонерам 70-74 років – додадуть до пенсії 300 грн;
  • тим, кому 75-79 років – 456 грн;
  • 80 років і більше – 570 грн.

Надбавки нараховуватимуть автоматично.

Виплати ВПО

Виплати для внутрішньо переміщених осіб не зміняться – допомогу отримуватимуть ті, кому її призначили автоматично, та, хто написав заяву на продовження.

Розмір допомоги складає 2-3 тис. грн.

До того ж серпень стане останнім місяцем піврічного періоду, на який Кабмін продовжував виплати. Але уряд запевняє, що переселенці продовжуватимуть отримувати виплати й після закінчення цього терміну.

Субсидії

Україна продовжить у серпні надавати своєму населенню субсидії. Їх можуть отримати ті, у кого плата за житлово-комунальні послуги вища за встановлений обов'язковий платіж.

Платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї і залежить від її доходів:

  • потрібно обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
  • цей середньомісячний сукупний дохід потрібно поділити на кількість членів домогосподарства – так визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • отриманий дохід на одну особу потрібно поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (тобто, на 2 920 грн);
  • цей результат потрібно розділити на два, а потім помножити на 15% – і так визначити % обов'язкового платежу.

Тарифи на комуналку

У серпні 2024 року ціни на електроенергію, газ та воду залишаться незмінними.

Тарифи на електроенергію. Наразі вартість електроенергії для споживачів складає 4,32 гривні за кВт-год.

Тарифи на газ для побутових споживачів, які отримують послугу від «Нафтогазу», залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. В інших постачальників ціна буде коливатися від 7,7 до 9,90 гривні за кубометр.

Деякі громадяни втратять відстрочку від мобілізації

З 1 серпня 2024 року деякі категорії громадян більше не зможуть отримати відстрочку від мобілізації:

  • Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
  • Студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;
  • Багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами;
  • Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;
  • Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання;
  • Деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);
  • Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;
  • Особи зі статусом «обмежено придатний» через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);
  • Чоловіки, які за повторного ВЛК були визнані здоровими (всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання І та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають бути підтверджені повторним медоглядом);
  • Неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні брати).

Нагадаємо, що українці будуть сплачувати імпортний податок за всі міжнародні посилки, вартість яких перевищує €45 євро. Зниження неоподаткованого порогу з нинішніх €150 має на меті зменшити зловживання у сфері електронної комерції.

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Теги: комуналка ВПО пенсія пенсіонери соцвиплати бойові виплати зарплатня військові війна економіка Україна

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