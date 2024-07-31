Боротьба з ігроманією серед військових. Азартний регулятор відзвітував, як виконує рішення РНБО

Іван Рудий: «На наш погляд, військовослужбовець – це перш за все людина, яка має право витрачати свої гроші на власний розсуд»

Нині Реєстр не має функціоналу, який дозволяв би відстежувати «забанених» гравців за їхньою професійною діяльністю

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий вважає: щоб повноцінно запрацювало рішення Ради нацбезпеки і оборони стосовно протидії ігровій залежності серед військовослужбовців, необхідно внести зміни до законодавства. Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, у квітні президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким Головнокомандувача ЗСУ та керівництво інших військових формувань зобов'язали «невідкладно запровадити заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет на період дії правового режиму воєнного стану».

«Розв’язання зазначеного питання можливе шляхом надання права керівництву військових формувань на час дії воєнного стану надавати КРАІЛ пропозиції щодо внесення окремих військовослужбовців до Реєстру осіб, яким обмежено доступ гральних закладів та/або участь у азартних ігор. Разом із цим, включення КРАІЛ таких військовослужбовців до Реєстру на підставі звернень їх командирів, потребує внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», – повідомив Іван Рудий.

Водночас, як зауважив посадовець, нині Реєстр осіб, яким обмежено доступ гральних закладів та/або участь у азартних ігор, не передбачає внесення до нього відомостей про вид професійної діяльності осіб, яким обмежується доступ.

Крім цього, голова КРАІЛ заявив, що наразі налагоджено взаємодію та інформаційний обмін із міжнародними компаніями Meta Platforms, Inc. і Apple, за результатами якого здійснюється блокування реклами азартних ігор для українських користувачів у соціальних мережах Facebook та Instagram. Також відбувається видалення застосунків з азартними іграми без ліцензії на території України в зоні UA у магазинах додатків компанії Apple.

Як повідомляв «Главком», раніше Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей заявляла, що ініціюватиме проведення соціологічного дослідження для оцінки проблеми поширення ігрової залежності, у тому числі й серед військових. Тоді азартний регулятор уточнив, що серед військових є люди, які взагалі не грають в азартні ігри. Але є й ті, які грають заради розваги та зняття стресу. Є й частина тих, хто страждає від ігрової залежністі.

«На наш погляд, військовослужбовець – це перш за все людина, яка має право витрачати свої гроші на власний розсуд», – сказав Іван Рудий.

Тому обмеження виключно для військових, вважає голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, дійсно міститиме дискримінаційну складову.

Нагадаємо, App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Мінцифри. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, додавши, що вдалося налаштувати фаст-трек з Apple щодо блокування.