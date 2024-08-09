Українці стали менше одружуватися і частіше розлучатися: статистика

Шлюбів в країні поменшало, проте вони стали більш усвідомленими

У 2024 році українці стали частіше розлучатися, рідше одружуватися та укладають більше шлюбних контрактів. Про це свідчать дані Опендатабот.

Як зазначається, понад 72 тис. шлюбів було укладено за перші півроку 2024-го за даними Мін'юста. Це на 15% менше, ніж минулоріч. Натомість шлюбних договорів побільшало на чверть, а розлучень – аж у півтора рази в порівнянні до того ж періоду торік.



72 766 нових сімей створили українці за півроку 2024. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року. Варто зауважити, що після весільного буму у перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до великої війни.



Водночас можна сказати, що нові родини створюються більш усвідомлено: українці все частіше заключають шлюбні договори. 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору використали нотаріуси від початку року. Це на чверть більше, аніж за відповідний період торік.



Столиця є незмінним лідером за кількістю шлюбів – 9 392 нових сімей. Друге місце посідає Дніпропетровщина – 7 076 одружень, а замикає трійку лідерів Одещина – 4 896 новостворених сімей.



Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення два роки поспіль стабільно більшає розлучень. Так, 15 578 розірвань шлюбу було зареєстровано за перші шість місяців 2024 року. Це у 1,5 рази більше за відповідний період минулого року та на 18% більше, ніж за перше півріччя 2021 року.

У антирейтингу за кількістю розлучень так само лідує Київ – 2 118 розірвань шлюбу. До трійки потрапила ще Дніпропетровська область (1404 розлучень) та Харківщина – там розірвало шлюб 1148 пар.



За виключення окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше всього розлучень у Закарпатській області – 224, а найменше одружуються у Чернівецькій області – 1376 нових сімей цьогоріч.

Раніше повідомлялося, що cмертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році. За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей – це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Водночас зафіксовано 250 972 смертей.