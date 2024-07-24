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Програма єОселя: кому найчастіше видають пільгові іпотеки‌ і які суми

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Програма єОселя: кому найчастіше видають пільгові іпотеки‌ і які суми
Майже половину всіх кредитів за програмою єОселя було схвалено у 2024 році
фото з відкритих джерел

Переважно українці беруть іпотеку на вторинну нерухомість

За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування єОселя було видано 11 тисяч кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч. Про це свідчать дані Опендатабот.

Програма єОселя: кому найчастіше видають пільгові іпотеки‌ і які суми фото 1
інфографіка: Опендатабот

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року. 

Якщо торік у середньому видавалося 490 кредитів на місяць, то в першій половині 2024 року ця цифра зросла майже вдвічі – до 800 кредитів щомісяця. Квітень 2024 року став рекордним місяцем за весь період існування програми – було видано 1 008 кредитів. 

Середня сума кредиту також збільшилась. Якщо минулого року вона складала 1,5 мільйона гривень, то цьогоріч – зросла до 1,7 мільйона гривень.

Кому найчастіше схвалюють кредити

Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 мільйона гривень, а найменшу – педагоги: 1,43 мільйона гривень.

Серед позичальників найбільше кредитів видано військовослужбовцям – 3 229 (29%) та поліцейським – 2 433 (22%). У серпні 2023 року програма пільгової іпотеки стала доступна для всіх громадян. Відтоді ця категорія суттєво зросла: з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році. 

Переважно українці беруть іпотеку на вторинну нерухомість – наразі це 72% або 7 992 схвалений кредит. На житло від забудовника припадає чверть кредитів (2 803). На первинному ринку лише 3% або 370 іпотек.

Програма єОселя: кому найчастіше видають пільгові іпотеки‌ і які суми фото 2
інфографіка: Опендатабот

Де найбільше видають кредитів

Майже половина пільгових іпотек видана в Києві та області: 18% (2057 кредитів) та 27% (3010 кредитів) відповідно. Також до лідерів потрапили Львівська (641 кредит), Одеська (541 кредит) та Вінницька (524 кредити) області.

Програма єОселя: кому найчастіше видають пільгові іпотеки‌ і які суми фото 3
інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. За даними «Укрфінжитло», вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин.

Як повідомлялося, в Україні активізувався попит на купівлю житла у кредит. У Національному банку України (НБУ) пов'язують пожвавлення статистики з пільговою іпотечною програмою «єОселя».

Теги: кредит гроші

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