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Вперше в історії: прокурор з США віддає Україні заморожені активи олігарха з РФ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Вперше в історії: прокурор з США віддає Україні заморожені активи олігарха з РФ
фото з відкритих джерел

Поки йдеться про $5,4 млн, втім важливий саме прецедент

Генпрокурор США Меррік Гарленд вперше дозволив передати конфісковані російські активи для використання в Україні. Про це повідомляє CNN.

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про першу передачу конфіскованих активів російського олігарха Україні. Про це він заявив у п’ятницю під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним. Кошти будуть спрямовані на допомогу нашій країні.

«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ці активи були конфісковані після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій», – сказав прокурор.

Наразі йдеться про вилучені  з банківського рахунку в США кошти в обсязі $5,4 млн. Вон були заморожені у червні «за те, що він діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано російського уряду».

«Вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах», – заявив генпрокурор. 

Зі свого боку Андрій  Костін позитивно оцінив рішення американського колеги. «Сьогодні ми спостерігаємо дозвіл на передачу конфіскованих активів у розмірі $5,4 млн Державному департаменту з метою відновлення зруйнованої війною України», — додав Костін. 

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