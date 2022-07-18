Заміна російського газу: Азербайджан та ЄС підписали стратегічний документ

Очікується, що Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу до ЄС

Меморандум містить зобов'язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала у Баку меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Документ містить зобов'язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору для постачання, щонайменше, 20 млрд кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року. Це допоможе Європі покінчити із залежністю від російського газу.

Крім того, завдяки зміцненню енергетичної співпраці Азербайджан вже зараз збільшує постачання природного газу до ЄС з 8,1 млрд кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 млрд кубометрів у 2022 році.

Також ЄС та Азербайджан ведуть переговори про нову всеосяжну угоду, яка дозволить посилити співпрацю у широкому діапазоні сфер, включаючи диверсифікацію економіки, інвестиції, торгівлю та повне використання потенціалу громадянського суспільства, наголошуючи при цьому на важливості людського права та верховенства права.

Очікується, що 19 липня у Брюсселі збереться Рада співробітництва ЄС - Азербайджан, щоб розглянути спільні відносини та обговорити потенційні сфери взаємного інтересу для співробітництва у майбутньому.

«Сьогодні меморандумом про взаєморозуміння ми відкриваємо нову сторінку в нашій енергетичній співпраці з Азербайджаном, ключовим партнером у наших зусиллях щодо відмови від російського викопного палива. Ми не тільки прагнемо зміцнити наше існуюче партнерство, яке гарантує стабільні та надійні постачання газу до ЄС через Південний газовий коридор. Ми також закладаємо основи довгострокового партнерства з енергоефективності та чистої енергії, оскільки ми маємо наслідуємо Паризьку угоду», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що енергетика – це лише одна із сфер, де можна розширити співпрацю ЄС із Азербайджаном.

Нагадаємо, раніше анонсувалася зустріч глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і комісари ЄС з енергетики кадрі Сімсон з владою Азербайджану щодо постачання місцевого газу в Європу.

Раніше очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер заявив, що без російського газу країна зиму-2022/23 не зможе пережити. Але уже влітку 2024-го Німеччина зможе повністю відмовитися від постачання газу із Росії.