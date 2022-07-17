Німеччина скаржиться, що замерзне без російського газу

Німеччина не переживе зиму без російського газу. Якщо рахувати той рівень запасів, який має країна на цей момент. Про це повідомив керівник Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер в інтерв'ю Bild am Sontag.

«Сховища для зберігання газу заповнені майже на 65 відсотків. Це краще, ніж у попередні тижні, але недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу», – заявив Мюллер.

Він також сказав, що технічне обслуговування трубопроводу «Північний потік-1» має завершитися 21 липня.

«І зараз багато залежить від того, чи буде газ йти через цей газопровід і в якій кількості», – зазначив Мюллер.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Німеччина вирішила знову запустити 16 електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, а також продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 таких станцій. Так країна хоче зменшити енергозалежність від Росії.

Крім цього, повідомлялося, що до сьомого пакета санкцій Євросоюзу не увійде заборона на імпорт російського газу. Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що проблематично вводити обмеження на імпорт енергоносіїв, оскільки «необхідно дотримуватись правила, згідно з яким санкції мають надавати більший вплив на Росію, ніж на країни, які запроваджують санкції».