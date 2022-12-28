Німеччина керуватиме групою підвищеної готовності НАТО

У 2023 році сухопутні сили VJTF налічуватимуть близько 11 500 тис. військовослужбовців

Керівництво і членство в VJTF щорічно ротуються між членами Альянсу

З 1 січня 2023 року Німеччина стане на чолі військових сили НАТО найвищої готовності. Про це йдеться у повідомленні НАТО.

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Об'єднані оперативно-тактичні групи НАТО дуже високої готовності (VJTF) були створені у 2014 році на базі посилених Сил реагування НАТО після незаконної анексії Криму Росією та криз на Близькому Сході. Німеччина перебирає на себе керівництво силами від Франції, яка очолювала їх у 2022 році.

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому цього року НАТО розгорнула елементи VJTF в Румунії для виконання першої в історії підрозділу місії з колективної оборони.

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«Німеччина є важливим членом Альянсу, і ми вдячні Німеччині за те, що вона очолить VJTF у 2023 році», – сказала речниця НАТО Оана Лунгеску.

«Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру і безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати і обороняти кожен дюйм території Альянсу. VJTF є силами першого реагування НАТО і ключовим елементом нашої колективної оборони. Лідерство Німеччини є яскравим свідченням її відданості і можливостей», – додала вона.

VJTF є елементом найвищої готовності Сил реагування НАТО. Керівництво і членство в VJTF щорічно ротуються між членами Альянсу.

У 2023 році сухопутні сили VJTF налічуватимуть близько 11 500 тис. військовослужбовців, ядром яких буде 37-а панцергренадерська бригада. Загалом свій внесок зроблять дев'ять країн-членів НАТО (Бельгія, Чехія, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Чехія). Серед основних підрозділів - німецький 393-й танковий батальйон, 345-й артилерійський батальйон, 131-й транспортний батальйон і 30-й транспортно-штурмовий полк.

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Нагадаємо, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Джонс заявив, що Україна ще довго перебуватиме на передньому краї європейської оборони, проте Росія вже сьогодні зазнала поразки.