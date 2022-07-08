Абрамович буде судитися зі США: названо причину

США не накладало санкції на Абрамовича, але арештувало його майно

Мільярдер хоче оскаржити ордер США на конфіскацію двох його літаків

Російський мільярдер Роман Абрамович найняв юридичну фірму для боротьби з ордером на конфіскацію своїх двох літаків – він платитиме юристам за це до 1900 доларів на годину. Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про американську юридичну фірму Kobre & Kim, яка представлятиме його інтереси за ставкою від 875 до 1900 доларів на годину у процесі оскарження ордера США на конфіскацію двох його літаків через ймовірне порушення санкцій.

Кобре та двоє його адвокатів, Майкл Кім і Майкл Шервін, зареєструвалися в Міністерстві юстиції США, щоб представляти Абрамовича щодо «стратегії відносин з урядом» і «судових і адміністративних процесів».

Російське вторгнення в Україну спонукало багато юридичних фірм США відмовитися від клієнтів у Росії. При цьому, хоча Британія та Європейський Союз ввели санкції до Абрамовича, який має давні зв’язки з президентом Росії Владіміром Путіним, США від цього кроку утрималися.

Ймовірною причиною називають його роль неформального посередника у переговорах між Росією та Україною, але після ого, як його поїздка до Києва для відновлення переговорів провалилася, американські чиновники поновили зусилля щодо введення санкцій проти олігарха.

Також Велика Британія застосувала санкції проти двох близьких бізнес-партнерів російського олігарха і власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича. Вони зазнали найбільшого заморожування активів, коли-небудь введеного Лондоном. Зокрема, йдеться про арешт суми в $10 млрд на рахунках директора футбольного клубу «Челсі» Євгена Тененбаума.

Як відомо, Абрамович намагався продати ФК «Челсі» до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха були занесені в чорний список.

Абрамович заявляв, що на виручені від продажу футбольного клубу гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України.