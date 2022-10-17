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Нічні протести в Кишиневі: силовики розігнали мітингувальників (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічні протести в Кишиневі: силовики розігнали мітингувальників (відео)
Правоохоронці знесли намети протестувальників
фото: скріншот із відео

Прихильники проросійської партії вимагають дострокових парламентських виборів у Молдові

У ніч на 17 жовтня в Кишиневі правоохоронці демонтували десятки наметів, які були встановлені прихильниками проросійської партії «Шор» бізнесмена Ілана Шора.

 

Активісти партії «Шор» 16 жовтня зібралися на акцію протесту перед офісом президента і парламентом у Кишиневі. Лідери партії встановили кілька наметів і заявили, що планують продовжувати акцію протесту безперервно.

Учасники протесту скандували гасла проти президентки Майї Санду та на підтримку свого лідера-утікача Ілана Шора з вимогою організації дострокових парламентських виборів. Шор віртуально з’явився на акції протесту та поспілкувався з протестувальниками через відео, яке транслювалося на екрані.

Партія, лідери якої перебувають під кримінальним розслідуванням за ймовірну причетність до низки злочинів, каже, що виступає проти чинного уряду через недостатні заходи у боротьбі зі зростанням інфляції та зниженням рівня життя.

Організатори заявили, що багато протестувальників приїхали з-за меж Кишинева. Більшість із них покинули акцію після кількох годин проведення.

Партія «Шор» протягом останніх місяців організувала кілька протестів, викликаних позбавленням декотрих своїх депутатів недоторканності у зв’язку з розслідуваннями щодо корупції.

Ілан Шор, лідер партії, переховується за кордоном, куди він втік у червні 2019 року, коли його союзники з Демократичної партії були усунені від влади. У 2017 році Шор був засуджений до понад 7 років позбавлення волі за шахрайство та відмивання грошей.

Теги: Молдова протест

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