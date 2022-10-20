Протести в Кишиневі: правоохоронці затримали прихильників проросійської партії

Поліція Молдови розігнала антиурядові протести після того, як розпочалися масові безлади в центрі Кишинева

Прокурори вилучили у підозрюваних сумки з мільйонами леїв

Правоохоронці затримали вісім осіб після обшуків у членів та активістів партії «Шор». Про це на брифінгу 20 жовтня повідомила голова Антикорупційної прокуратури Вероніка Драгалін, передає кореспондент «Главкому».

Антикорупційна прокуратура повідомляє, що виявила організовану злочинну групу, включно з тими особами, які здійснювали оплату участі в антиурядових мітингах. Зокрема, молдовська поліція встановила людину, яка направлялася з Кишинева на Північ країни з грошима, яка була затримана під час передачі грошей одному із лідерів районного осередку партії «Шор».

Під час обшуків прокурори вилучили у підозрюваних 20 чорних сумок з етикетками, на яких були вказані назви районів. В пакетах було виявлено 3,5 млн леїв. Сума в 3,5 млн леїв, як вважають у прокуратурі, складала щотижневі витрати партії.

Нагадаємо, поліція Молдови розігнала антиурядові протести після того, як розпочалися масові безлади в центрі Кишинева. Ряд активістів вступали в сутички із представниками поліції. Водночас правозахисники засудили дії влади стосовно протестувальників.

Як повідомляв «Главком» проросійські мітинги в Молдові тривають з літа. Акції протестів на догоду Кремля розпочалися із сепаратистського регіону Гагаузія й у вересні перекинулися в столицю республіки. Молдовські ЗМІ неодноразово повідомляли та фіксували підкуп учасників акції. Остання серія протестів була організована партією «Шор», лідер якої Ілан Шор переховується в Ізраїлі й долучався до фінансованих ним протестів, по відеозв'язку.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня в Кишиневі правоохоронці демонтували десятки наметів, які були встановлені прихильниками проросійської партії «Шор» бізнесмена Ілана Шора.