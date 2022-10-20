Головна Світ Політика
search button user button menu button

Протести в Кишиневі: правоохоронці затримали прихильників проросійської партії

Мар'яна Паньків
glavcom.ua
Протести в Кишиневі: правоохоронці затримали прихильників проросійської партії
Поліція Молдови розігнала антиурядові протести після того, як розпочалися масові безлади в центрі Кишинева
фото: antikor

Прокурори вилучили у підозрюваних сумки з мільйонами леїв

Правоохоронці затримали вісім осіб після обшуків у членів та активістів партії «Шор». Про це на брифінгу 20 жовтня повідомила голова Антикорупційної прокуратури Вероніка Драгалін, передає кореспондент «Главкому».

Антикорупційна прокуратура повідомляє, що виявила організовану злочинну групу, включно з тими особами, які здійснювали оплату участі в антиурядових мітингах. Зокрема, молдовська поліція встановила людину, яка направлялася з Кишинева на Північ країни з грошима, яка була затримана під час передачі грошей одному із лідерів районного осередку партії «Шор».

Під час обшуків прокурори вилучили у підозрюваних 20 чорних сумок з етикетками, на яких були вказані назви районів. В пакетах було виявлено 3,5 млн леїв. Сума в 3,5 млн леїв, як вважають у прокуратурі, складала щотижневі витрати партії.

Нагадаємо, поліція Молдови розігнала антиурядові протести після того, як розпочалися масові безлади в центрі Кишинева. Ряд активістів вступали в сутички із представниками поліції. Водночас правозахисники засудили дії влади стосовно протестувальників.

Як повідомляв «Главком» проросійські мітинги в Молдові тривають з літа. Акції протестів на догоду Кремля розпочалися із сепаратистського регіону Гагаузія й у вересні перекинулися в столицю республіки. Молдовські ЗМІ неодноразово повідомляли та фіксували підкуп учасників акції. Остання серія протестів була організована партією «Шор», лідер якої Ілан Шор переховується в Ізраїлі й долучався до фінансованих ним протестів, по відеозв'язку.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня в Кишиневі правоохоронці демонтували десятки наметів, які були встановлені прихильниками проросійської партії «Шор» бізнесмена Ілана Шора.

Читайте також: Російські ракети над Молдовою: Санду попередила прихильників путінської війни
Теги: прокуратура правозахисники Молдова партії поліція

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова домовилась про імпорт електроенергії із Румунії
Молдова знайшла альтернативу українській електриці
13 жовтня, 16:20
Кулеба провів переговори з румунським і молдавським колегами
Україна, Молдова та Румунія започаткували новий тристоронній формат взаємодії
15 вересня, 21:16
В Україну з Молдови прибуде великий гуманітарний вантаж
Молдова передасть Україні гумдопомогу на понад 800 тис. євро: що увійде
30 вересня, 11:27

Політика

Протести в Кишиневі: правоохоронці затримали прихильників проросійської партії
Протести в Кишиневі: правоохоронці затримали прихильників проросійської партії
Відставка Трасс: стало відомо, коли Британія обиратиме нового прем'єра
Відставка Трасс: стало відомо, коли Британія обиратиме нового прем'єра
Переговори з Путіним. Експерт пояснив, як змінилась позиція союзників України
Переговори з Путіним. Експерт пояснив, як змінилась позиція союзників України
Російський чиновник у прямому ефірі видав, чиї дрони бомблять Україну (відео)
Російський чиновник у прямому ефірі видав, чиї дрони бомблять Україну (відео)
Уряд Росії вперше визнав: війна веде країну до фінансового краху
Уряд Росії вперше визнав: війна веде країну до фінансового краху
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану
Євросоюз затвердив санкції проти Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
28K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
13K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
11K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
11K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
11K
Плями та відсутність манікюру: Путін продемонстрував проблеми з руками 

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту