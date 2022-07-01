Мінфін США заблокував $1 млрд активів путінського олігарха

Сулейман Керімов потрапив під санкції США через війну в Україні

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 30 червня заблокувало активи трасту Heritage, пов'язаного із наближеним до Путіна російським олігархом Сулейманом Керімовим. Про це повідомили на офіційному сайті OFAC.

Як пояснила міністерка фінансів США Джанет Єллен, Керімов зберіг майнову частку в Heritage Trust, попри те, що у 2018 році був призначений на урядову посаду в РФ. Це, своєю чергою, викликало конфлікт інтересів. До того ж Керімов у 2018 році потрапив до SDN Liist – санкційний список, який передбачає заморожування всіх активів та заборону на здійснення будь-яких транзакцій з ними.

«Навіть тоді, коли російські еліти ховаються за довіреними особами та складними правовими механізмами, Міністерство фінансів використовуватиме наші широкі правоохоронні повноваження, щоб активно впроваджувати багатосторонні скоординовані санкції, накладені на тих, хто фінансує та отримує вигоду від війни Росії проти України», – наголосила очільниця Мінфіну США.

Сулейман Керімов – російський підприємець та політик, член Ради Федерації Федеральних Зборів РФ та депутат Держдуми РФ у 1999-2007 роках, власник золотодобувної компанії Полюс. Зараз Керімов знаходиться під санкціями США, Великої Британії та ЄС.

У 2017 році у РФ Керімов отримав медаль ордену «За заслуги перед батьківщиною» з рук президента країни Володимира Путіна. Крім цього, за версією Forbes, Керімов зі статками у $5 млрд посів 226 місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Нагадаємо, розкішну яхту російського олігарха заарештовано у Гамбурзі.

Також стало відомо, що Італія арештувала судно «Шахерезада», яке вважають яхтою Путіна.

Раніше суд Фіджі арештував яхту російського олігарха Керімова.

Також повідомлялося, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову, одному із найбагатших людей Росії, що потрапив під санкції.

Також Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина. Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу. Його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

Водночас відомо, що яхти, пов'язані з російськими олігархами, постраждалими від санкцій, більше не повідомляють про своє місцезнаходження в автоматичний глобальний локатор. Так вони хочуть уникнути арешту.