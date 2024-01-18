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Байден пішов на поступки республіканцям, аби допомогти Україні – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден пішов на поступки республіканцям, аби допомогти Україні – WSJ
Імміграційна угода має бути ухвалена в обмін на нову військову допомогу для України
фото з відкритих джерел

Як повідомило The Wall Street Journal, Сенат розробляє імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку

Президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначило, що у Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку.

Угода повинна бути ухвалена в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїля. WSJ зазначає, що вона має великі шанси, хоча республіканці висувають жорсткіші умови.

Готовність Байдена вести переговори з республіканцями свідчить про те він готовий піти на поступки. Як повідомляє WSJ, це пов'язане не лише з забезпеченням допомоги Україні, але з критикою серед американців.

За опитуваннями CBS News, проведеними на початку цього місяця, рейтинг Байдена щодо вирішення питань імміграції був рекордно низьким: 68% опитаних сказали, що не схвалюють його міграційної політики, а також 63% хочуть, що президент посилив її.

Упродовж своєї 50-річної політичної кар’єри, яка часто зосереджувалася на зовнішньополітичних пріоритетах, Байден рідко брався за складне питання імміграційної політики. А коли він це робив, то зазвичай підтримував помірковану позицію.

Протягом трьох років адміністрація Байдена намагалася приборкати зростання кількості мігрантів на південному кордоні. Республіканці взялися за це питання, і, як очікується, двопартійна угода може припинити дискусії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.

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Теги: Джозеф Байден США мігранти Сенат США

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