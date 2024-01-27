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Адміністрація Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Адміністрація Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччини
Туреччина давно прагнула оновити свій парк F-16
фото: Getty Images

Угода з Туреччиною включає 40 нових F-16

Держдепартамент США пізно ввечері в п'ятницю, 26 січня, повідомив Конгрес США про схвалення продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму $23 млрд, а також супутній продаж сучасних винищувачів F-35 Греції на суму $8,6 млрд. Конгрес має проголосувати з цього питання.

Угода з Туреччиною включає 40 нових F-16 і обладнання для модернізації 79 літаків F-16, які вже є у країни.

Туреччина давно прагнула оновити свій парк F-16 та поставила ратифікацію членства Швеції у залежність від схвалення продажу нових літаків, пише Associated Press. Адміністрація Байдена підтримала продаж, але кілька американських законодавців висловлювали занепокоєння дотриманням прав людини у Туреччині, зазначає агентство.

Президент США Джо Байден направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вересні 2023 року заявляв, що Туреччина готова ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена дозволить продаж винищувачів F-16 Анкарі.

Як повідомлялося, 23 січня парламент Туреччини після кількагодинних дебатів схвалив вступ Швеції до НАТО. 

Офіційний вступ Швеції до НАТО тепер залежить від Угорщини, яка є останньою країною НАТО, яка ще не схвалила її приєднання.

Швеція та Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Теги: Туреччина США винищувач НАТО Швеція

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