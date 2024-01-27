Шольц зустрінеться з Байденом: говоритимуть про Україну

Зустріч німецького канцлера та американського президента планується на лютий

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Про це пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що двостороння зустріч Шольца і Байдена планується в Білому домі протягом другого тижня лютого.

Головною метою візиту канцлер Німеччини до Сполучених Штатів Америки є обговорення виділення додаткової допомоги Україні.

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Сторони планують зустріч на тлі того, що запит адміністрації президента США на виділення допомоги Україні застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.

Водночас ЄС наступного тижня проведе саміт, на якому країни-учасниці Євросоюзу намагатимуться домовитися про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Нагадаємо, 16 січня президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили подальшу підтримку України у війні проти Росії та ситуацію у Секторі Гази.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, а також назвав вже заплановану кількість зброї недостатньою.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму для України на 50 млрд євро Ukraine Facility.