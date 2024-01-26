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У США розгорівся гучний конфлікт між Техасом та урядом Байдена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У США розгорівся гучний конфлікт між Техасом та урядом Байдена
У США продовжує набирати обертів міграційна криза
фото: 1sg Suzanne Ringle/Texas Nationa/Global Look Press

Майже всі губернатори-республіканці зараз підтримують губернатора Техасу Еббота в його суперечці з адміністрацією Байдена

Штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день. Про це повідомляє Newsweek.

Це відбувається на тлі постійної напруженості між губернатором Грегом Ебботтом і адміністрацією Байдена щодо кордону з Мексикою, через який до Штатів потрапляють сотні тисяч мігрантів.

26 січня Верховний суд став на бік адміністрації Байдена і постановив, що агенти федерального прикордонного патруля мають право зняти колючий дріт, встановлений за наказом Еббота біля прикордонного міста Ігл-Пасс.

Байден проти Еббота

Заклик до збільшення кількості добровольців є частиною протистояння між державою та адміністрацією Байдена щодо питання кордону. Адміністрація Байдена стверджує, що встановлений штатом дріт обмежує доступ агентів прикордонного патруля до деяких ділянок кордону. Ебботт тим часом розкритикував «безрозсудну політику Байдена щодо відкритих кордонів» і написав у X після рішення Верховного суду, що дріт є «ефективним стримуючим фактором проти незаконного перетину кордону».

Очевидно, нехтуючи рішенням суду, Ебботт написав: «Ми продовжуємо розгортати цей колючий дріт для відсічі нелегальній імміграції».

У листі від 24 січня після рішення суду Департамент внутрішньої безпеки зажадав «повного доступу» до кордону до 26 січня. У листі, адресованому техаським чиновникам, йдеться про те, що співробітники федеральної митниці та прикордонної служби заблокували доступ до цієї території.

Губернатори-республіканці підтримують губернатора Техасу Еббота

Майже всі губернатори-республіканці зараз підтримують губернатора Техасу Еббота в його суперечці з адміністрацією Байдена. Посилання Еббота на положення про самооборону і його твердження про те, що «верховний закон країни замінює будь-які федеральні закони, що суперечать йому», підтримали всі 26 губернаторів-республіканців, окрім одного – за винятком Філа Скотта з Вермонту.

25 січня колишній президент США Дональд Трамп, який збирається очолити державу ще раз у 2024 році та використовує у передвиборчій програмі антиміграційну риторику, заявив на своїй соціальній платформі Truth, що «всі американці повинні підтримати заходи техаської влади, спрямовані на захист безпеки, суверенітету Техасу і американського народу». Він також сказав, що «штати, які бажають», повинні «направити своїх охоронців до Техасу, щоб запобігти в'їзду нелегалів і вислати їх назад через кордон».

Техас раніше був незалежною республікою

Техас, який до того, як стати штатом США в 1845 році, був незалежною республікою, знову став об'єктом закликів до проголошення незалежності. Цей рух отримав назву «Тексіт» (Texit) за аналогією з Brexit (вихід Великої Британії з Європейського Союзу).

Росіяни діляться в соціальних мережах своєю радістю з приводу прикордонної кризи в США, висловлюючи підтримку проголошення незалежності від Сполучених Штатів. Американці читають їхні заклики: «Техасе, ми з тобою! Свободу Техасу!», «Будь сильним, Техасе! Наші скоро прийдуть». А дехто жартував, що Путін «підписав указ про визнання незалежності техаської народної республіки».

Згідно з рішенням Верховного суду США 1869 року у справі «Техас проти Вайта», усім окремим штатам, включаючи Техас, заборонено в односторонньому порядку приймати рішення про вихід зі складу Сполучених Штатів. Суд постановив, що США є «непорушним союзом», від якого жоден штат не може відокремитися.

Техаський націоналістичний рух (TNM) є найбільшою організацією, що виступає за вихід штату зі складу США. Деніел Міллер, фактичний лідер руху, сказав в інтерв'ю Newsweek, що він вважає, що Техас може стати незалежною державою протягом трьох десятиліть.

«Я думаю, що траєкторія, на якій знаходиться федеральний уряд, траєкторія, на якій знаходиться Техас, я думаю, що ми рухаємося в цьому напрямку, тому, чи то через свідоме рішення, чи то через крах федеральної системи через її нездатність задовольнити свої основні вимоги, я думаю, що Техас стане незалежною державою точно протягом 30 років», – заявив Міллер.

Нагадаємо, ситуація з південним кордоном США стала приводом для блокування пакета військової допомоги США на $61 млрд у Конгресі США ще у вересні 2023 року. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена змін у прикордонному законодавстві та посилення захисту кордону – інакше вони не проголосують за виділення коштів для підтримки України.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

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Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп мігранти

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