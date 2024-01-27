Техас проти Байдена. Що відбувається у США?

У Сполучених Штатах загострилась міграційна криза

США ще на пів кроку ближчі до громадянської війни і, водночас, на крок далі від допомоги Україні.

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Штат Техас відсторонює федеральних агентів від охорони кордону і покладає це на свою Нацгвардію. Уздовж кордону з Мексикою натягують колючі дроти. Протести Мінюсту ігноруються.

Верховний суд мінімальною більшістю (5-4) постановляє, що федеральні агенти можуть різати дроти.

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Техас прокладає нові дроти.

Федеральний уряд зобов'язує до п'ятниці поновити доступ своїх службовців до кордону.

25 губернаторів-республіканців підтримують Техас.

Боже, бережи Америку і всіх нас!