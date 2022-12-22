Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)

Українці мемами відреагували на візит Зеленського до США

Українців потішили теплі відносини президентів України та США

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у США, де провів зустріч із американським колегою Джо Байденом.

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Реакція українців на деякі фото лідерів не змучила довго чекати і соцмережі зарясніли смішними мемами.

Зокрема користувачі звернули увагу на зовнішній вигляд президентів. Український гарант прийшов на зустріч до Байдена у светрі, джинсах та кросівках. В той час як американський лідер був одягнений у класичний костюм та краватку в українських кольорах.

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Також користувачі зауважили, що зустрічі Зеленського та Байдена суттєво відрізняються від зустрічей Зеленського і Трампа. Українці навіть запропонували гру «знайди відмінності».

Загалом українців потішили теплі відносини президентів України та США.

Разом з тим під шквал українського гумору потрапив і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

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В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.