Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
Українці мемами відреагували на візит Зеленського до США
фото: Офіс президента

Українців потішили теплі відносини президентів України та США

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у США, де провів зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Реакція українців на деякі фото лідерів не змучила довго чекати і соцмережі зарясніли смішними мемами.

Зокрема користувачі звернули увагу на зовнішній вигляд президентів. Український гарант прийшов на зустріч до Байдена у светрі, джинсах та кросівках. В той час як американський лідер був одягнений у класичний костюм та краватку в українських кольорах.

Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото) фото 1

Також користувачі зауважили, що зустрічі Зеленського та Байдена суттєво відрізняються від зустрічей Зеленського і Трампа. Українці навіть запропонували гру «знайди відмінності».

Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото) фото 2

Загалом українців потішили теплі відносини президентів України та США. 

Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото) фото 3
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото) фото 4
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото) фото 5

Разом з тим під шквал українського гумору потрапив і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. 

Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото) фото 6

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

Теги: Джозеф Байден Андрій Єрмак президент Володимир Зеленський українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський оприлюднив відео візиту до США
«Велика честь бути тут». Зеленський показав відео візиту до США
Сьогодні, 04:38
Зеленський виступив у Конгресі США
Зеленський виступив перед Конгресом США: головні тези
Сьогодні, 03:38
Зеленський заявив, що у наступному 2023 році буде переломний момент у війні
Наступного року у війні з Росією наступить переломний момент – Зеленський
Сьогодні, 04:14

Суспільство

Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
Опади та ожеледиця: якою буде погода 22 грудня
Опади та ожеледиця: якою буде погода 22 грудня
22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Епіфаній вручив Залужному орден святого Юрія Переможця
Епіфаній вручив Залужному орден святого Юрія Переможця
Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина
Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина
Михеїлу Саакашвілі – 55 років
Михеїлу Саакашвілі – 55 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
61K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
59K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
35K
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
34K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
17K
Кінець Путіна: голова СБУ назвав два варіанти для диктатора

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту