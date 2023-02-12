Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє

Санна Марін не повідомила про те, чи можна чекати, що таке рішення може бути прийняте швидко

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтвердила намір країни підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії, але заявила, що рішення щодо відправлення Україні німецьких танків Leopard ще не ухвалене. Про це керівниця уряду Фінляндії заявила в коментарі для місцевого видання Yle.

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«Уряд і Президент Республіки обговорили постачання бойових танків Leopard в Україну, але рішення ще не було прийнято. Марін зауважила, що виступає за спільну закупівлю озброєння для України в рамках ЄС, тому що це сприяє зміцненню Європейської оборонної промисловості і, відповідно, зміцненню оборони Фінляндії», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Німеччина вже дала дозвіл на постачання танків Leopard, але Фінляндія ще не прийняла такого рішення. Марін не повідомила про те, чи можна чекати, що таке рішення може бути прийняте швидко.

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«Ми не говоримо це публічно заздалегідь, але коли рішення буде прийняте, ми скажем вам стільки, скільки має бути сказано. Різні країни мають різні лінії комунікації. Ми є стриманими, і не виносимо окремі питання на публіку. Фінляндія постачає дуже багато матеріалів в Україну, і ми готові робити це і в майбутньому», - зауважила прем’єр-міністр Фінляндії.

На переконання Марін, під час прийняття таких рішень має враховуватися положення країни, найбільшим сусідом якої є Росія. Такими чином, Фінляндія має піклуватися, в першу чергу, про власну оборону. При цьому країна має бажання допомогти Україні.

Марін не стала коментувати питання, чи має Україна отримати бойові літаки, які запросила. При цьому вона зауважила, що Європа буде продовжувати підтримувати Україну, і робитиме це так довго, як це буде необхідним. Вона підтримала пропозицію прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас про спільну закупівлю країнами ЄС зброї для України та для зміцнення європейської оборонної промисловості.

«Я особисто підтримую такий хід думок. Це прискорить виробництво озброєння в Європі. Тому що ми не знаємо дати завершення цієї війни. Також тому, що світ змінився, і ми маємо бути готовими зміцнити нашу оборону», – підкреслила керівниця уряду Фінляндії.

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Як повідомлялося, Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні з важким озброєнням на 400 млн євро.

Нагадаємо, під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ).