Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє
фото: Офіс президента

Санна Марін не повідомила про те, чи можна чекати, що таке рішення може бути прийняте швидко

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтвердила намір країни підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії, але заявила, що рішення щодо відправлення Україні німецьких танків Leopard ще не ухвалене. Про це керівниця уряду Фінляндії заявила в коментарі для місцевого видання Yle.

«Уряд і Президент Республіки обговорили постачання бойових танків Leopard в Україну, але рішення ще не було прийнято. Марін зауважила, що виступає за спільну закупівлю озброєння для України в рамках ЄС, тому що це сприяє зміцненню Європейської оборонної промисловості і, відповідно, зміцненню оборони Фінляндії», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Німеччина вже дала дозвіл на постачання танків Leopard, але Фінляндія ще не прийняла такого рішення. Марін не повідомила про те, чи можна чекати, що таке рішення може бути прийняте швидко.

«Ми не говоримо це публічно заздалегідь, але коли рішення буде прийняте, ми скажем вам стільки, скільки має бути сказано. Різні країни мають різні лінії комунікації. Ми є стриманими, і не виносимо окремі питання на публіку. Фінляндія постачає дуже багато матеріалів в Україну, і ми готові робити це і в майбутньому», - зауважила прем’єр-міністр Фінляндії.

На переконання Марін, під час прийняття таких рішень має враховуватися положення країни, найбільшим сусідом якої є Росія. Такими чином, Фінляндія має піклуватися, в першу чергу, про власну оборону. При цьому країна має бажання допомогти Україні.

Марін не стала коментувати питання, чи має Україна отримати бойові літаки, які запросила. При цьому вона зауважила, що Європа буде продовжувати підтримувати Україну, і робитиме це так довго, як це буде необхідним. Вона підтримала пропозицію прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас про спільну закупівлю країнами ЄС зброї для України та для зміцнення європейської оборонної промисловості.

«Я особисто підтримую такий хід думок. Це прискорить виробництво озброєння в Європі. Тому що ми не знаємо дати завершення цієї війни. Також тому, що світ змінився, і ми маємо бути готовими зміцнити нашу оборону», – підкреслила керівниця уряду Фінляндії.

Як повідомлялося, Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні з важким озброєнням на 400 млн євро.

Нагадаємо, під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ).

Читайте також: Фінляндія, Швеція та НАТО. Ситуація може зайти в глухий кут
Теги: Швеція росія Німеччина міністр Європа Фінляндія Україна президент озброєння Офіс президента танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спалення Корану у Швеції: Фінляндія натякає на слід Росії
Спалення Корану у Швеції: Фінляндія натякає на слід Росії
29 сiчня, 16:05
Фінляндія може вступити до НАТО окремо від Швеції
Фінляндія може зробити тайм-аут у переговорах про НАТО: озвучено причини
24 сiчня, 17:31
З міркувань безпеки детальніший вміст пакета та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають
Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні з важким озброєнням на 400 млн євро
20 сiчня, 11:02

Політика

Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє
Фінляндія не поспішає з відправкою танків Україні, але підтримку обіцяє
Журналісти дізналися, як Іран доставляє безпілотники в Росію
Журналісти дізналися, як Іран доставляє безпілотники в Росію
Данілов спрогнозував сценарій розпаду Росії
Данілов спрогнозував сценарій розпаду Росії
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
Пакистан за допомогою Німеччини збирається збільшити поставки зброї Україні
Пакистан за допомогою Німеччини збирається збільшити поставки зброї Україні
Дуда пояснив, що означатиме напад Росії на Польщу
Дуда пояснив, що означатиме напад Росії на Польщу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У двох російських областях прогриміли вибухи (відео)
18K
Аліна Кабаєва виступила з промовою і здивувала своїм виглядом
15K
Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
15K
Чеський курорт, який облюбували росіяни, б'є на сполох
11K
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
9443
У Грузії стався землетрус поблизу кордону з Туреччиною

Новини

«Європейська Солідарність» закликала повернути тендери через систему Prozorro
Сьогодні, 18:29
Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
Сьогодні, 09:10
Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
Вчора, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
Вчора, 22:05
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
Вчора, 21:58
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
Вчора, 20:15

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту