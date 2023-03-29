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Байден прокоментував плани Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Байден прокоментував плани Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі
Байден стурбований російським ядерним шантажем
фото з відкритих джерел

«Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння»

Президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі. Про це він заявив журналістам у вівторок, 28 березня, повідомляє CNN.

«Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті, – сказав Байден. – Звичайно, я стурбований цим. Про що я говорив з вами, хлопці, протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння».

Про це також висловився і колишній віцепрезидент США Майк Пенс. «Кожного разу, коли він (Путін – ред.) потрапляє в глухий кут, він згадує про ядерну зброю, і зараз загроза про переміщення тактичної зброї – це лише остання», – сказав Пенс в інтерв'ю телеканалу Newsmax.

Він заявив, що «необхідно продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно».

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

Пентагон відреагував на заяву Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. 

Читайте також: Розміщення ядерної зброї у Білорусі: ISW пояснив задум Путіна
Теги: ядерна зброя росія Білорусь путін Джозеф Байден США

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