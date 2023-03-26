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Ядерна риторика Путіна: МЗС зробило заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерна риторика Путіна: МЗС зробило заяву
фото: euronews.com

Україна вимагає скликати Радбез ООН

Україна вимагає скликати Радбез ООН, через заяви Росії про розміщення ядерної зброю в Білорусі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї.

«Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН» – йдеться в заяві.

МЗС також звернулось до білоруського суспільства, з закликом, не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Наголосивши, що встановлення ядерної зброї ще більше перетворить Білорусь на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього. «Україна закликає всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжити рішучі заходи з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, Пентагон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

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Теги: Білорусь Міноборони Радбез ООН Україна Пентагон озброєння ядерна зброя війна путін

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