Розміщення ядерної зброї у Білорусі: Лукашенко планує візит до Путіна

Кремль уже розпочав підготовку до майбутньої зустріч

Російський та білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко проведуть чергову зустріч у квітні. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як зазначається, Кремль уже розпочав підготовку до майбутньої зустрічі. Як повідомляють пропагандистські медіа, очікується, що два диктатори обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії.

«Головною темою стане розвиток відносин у рамках Союзної держави. Але й питання безпеки можуть бути розглянуті, оскільки, як зазначають у Кремлі, зараз вони є дуже актуальними», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

До слова, Пентагон відреагував на заяву Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

Як повідомлялося, востаннє два диктатори зустрічалися 17 лютого.