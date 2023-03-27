Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву

Представниця китайського МЗС наголосила, що за нинішніх обставин «усі сторони мають спільно сприяти розрядці ситуації»

Після заяв Росії про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин. Відповідну заяву зробила речниця МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує видання Sohu.

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«П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики», – сказала вона.

Представниця китайського МЗС наголосила, що за нинішніх обставин «усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи» та «спільно сприяти розрядці ситуації».

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Нагадаємо, Пентагон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.