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Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву
фото ілюстративне

Представниця китайського МЗС наголосила, що за нинішніх обставин «усі сторони мають спільно сприяти розрядці ситуації»

Після заяв Росії про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин. Відповідну заяву зробила речниця МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує видання Sohu.

«П'ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики», – сказала вона.

Представниця китайського МЗС наголосила, що за нинішніх обставин «усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи» та «спільно сприяти розрядці ситуації».

Нагадаємо, Пентагон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

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Теги: зброя Міноборони війна Китай ядерна зброя озброєння Білорусь росія

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