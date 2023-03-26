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Пентагон відреагував на заяви РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пентагон відреагував на заяви РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі
Пентагон
фото з відкритих джерел

США поки що не вбачають причин для зміни ступеня готовності своїх ядерних сил

Пентагон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що США поки не бачать причин для зміни ступеня готовності своїх ядерних сил, а також готовності РФ до застосування атомної зброї.

«Ми бачили повідомлення про заяву Росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. Ми не побачили ні причин для зміни готовності наших ядерних сил, ні ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю», – йдеться в заяві пресслужби міністерства оборони США.

Пентагон також наголосив, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО. 

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі

Як повідомлялося, Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення озброєння в Білорусі.

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Теги: США ядерна зброя росія

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