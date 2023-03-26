Розміщення ядерної зброї у Білорусі: ISW пояснив задум Путіна

Заява російського диктатора – початок нової інформаційної кампанії із залякування України та ЄС

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, мав намір розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але згодом російський диктатор вирішив поєднати розміщення ядерної зброї в Білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн ЄС.

Олександр Лукашенко запропонував Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі ще 30 листопада 2021 року, а у лютому 2022 року Білорусь скасувала конституційний пункт, що закріплює її нейтральний статус.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У січні та лютому 2022 року експерти ISW прогнозували, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в рамках ширших зусиль щодо поглиблення російського контролю над Мінськом.

Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом.

Ключові висновки ISW:

президент РФ Володимир Путін розпочав передбачувану інформаційну операцію, щоб перешкодити українському опору та позбавити Україну підтримки Заходу.

Путін перебільшував потенціал Росії щодо мобілізації власної оборонно-промислової бази.

Путін просунув ще одну інформаційну операцію, оголосивши, що Росія розгорне тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня і відновив стомливі інформаційні операції щодо можливості ядерної ескалації.

Російська армія може втрутитися в наступ бойовиків ПВК «Вагнера» біля Бахмута, щоб запобігти передчасному завершенню наступу.

Російські сили не мають такого ступеня вогневого контролю над українськими наземними комунікаціями з Бахмутом, Авдіївкою та, ймовірно, іншими ділянками фронту, як заявляють російські блогери.

Окупанти вели обмежені атаки на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

Війська РФ провели масову ротацію сил у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Лідер бойовиків ПВК «Вагнера» Євген Пригожин звинуватив російську владу в листуванні історії.

Московські еліти змагаються за фінансування «відновлення» окупованих територій і справді планують використати проекти у своїх інтересах.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном.