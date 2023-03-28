США припиняють ділитися з Росією розвідданими про ядерні сили (відео)

Адміністрація Байдена прагне заохотити Москву повернутися до дотримання Нового договору СНО

Як зазначає WSJ, США повідомили Росію, що більше не обмінюватимуться детальними даними про свої стратегічні ядерні сили після рішення Москви призупинити свою участь у Новому договорі СНО про скорочення озброєнь великої дальності, заявили американські офіційні особи у вівторок.

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«Це перша дія, яку ми вжили в рамках договору у відповідь на призупинення Росією», – сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. «Наша мета – спонукати Росію повернутися до дотримання договору».

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва відступить від останнього великого договору про контроль над ядерними озброєннями між США та Росією, що ще залишилося, посиливши занепокоєння серед експертів тим, що ера обмежень, яка тривала десятиліття, може почати руйнуватися.

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Рішення США припинити обмін даними було передано в понеділок заступнику міністра закордонних справ Росії Сергію Рябкову Бонні Дженкінс, заступником державного секретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки.

«Це надзвичайно прикро, але цілком передбачувано та доречно. Чому Росія повинна продовжувати користуватися заходами прозорості, коли вона відмовляє в них Сполученим Штатам?» – сказала Лінн Растен, колишній високопоставлений чиновник США, який зараз є віце-президентом Nuclear Threat Initiative, некомерційної організації, що займається питаннями безпеки.

Інші прихильники контролю над озброєннями висловили занепокоєння, що це може призвести до поступового руйнування системи контролю над озброєннями, яка десятиліттями регулювала ядерне змагання між Вашингтоном і Москвою.

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«Приховування цієї інформації дає США невеликий або зовсім відсутній важіль впливу на Росію і ще більше ускладнює ситуацію щодо дотримання обома країнами договору», – сказав Деріл Кімбол , виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями.

Нагадаємо, раніше, російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном