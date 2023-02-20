Байден розповів про першу розмову з Зеленським

За словами Байдена, тоді багато хто очікував захоплення Києва і падіння України

Байден: «Але через рік - Київ стоїть, Україна стоїть, демократія стоїть, Америка стоїть разом із вами і світ стоїть разом із вами»

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, багато світових лідерів очікували поразки Києва, однак через рік підтримка українців зміцнішала, а демократія – вистояла. Про це заявив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з лідером України Володимиром Зеленським.

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Американський лідер пригадав свої першу розмову із президентом Зеленський на початку вторгнення. «Була пізня ніч у Вашингтоні та ранній ранок у Києві. Російські літаки були в повітрі, танки переїжджали через ваш кордон, ви сказали мені, що чуєте звуки вибухів. Я цього не забуду. Я запитав вас: що я можу для вас зробити? Чим можу допомогти? І пам'ятаю, що ви мені сказали: зберіть лідерів світу, попросіть їх допомогти Україні», – заявив президент США.

За словами Байдена, тоді багато хто очікував захоплення Києва і падіння України. «Але через рік – Київ стоїть, Україна стоїть, демократія стоїть, Америка стоїть разом із вами і світ стоїть разом із вами», – додав Байден.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять Герої Небесної сотні на Михайлівській площі.